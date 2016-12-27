أمن الهيئات والمطارات تفوزان ببطولة شرطة دبي

دبي (الاتحاد)
أحرزت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي المركز
الأول بالمجموع العام في البطولة الداخلية لتاكوندوا السيدات، وجاءت في المركز الثاني الإدارة العامة لأمن المطارات.
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من أمن المطارات، والثاني عريف أول لطيفة رسول من أمن المطار والمركز الثالث عريف أول مشاعل بلال عيد من مركز بر دبي، وفي الأوزان تحت 65 جو جيتسو الأول عريف أول روضه يوسف والثاني عريف أول موزه خميس من أمن المطار والثالث عريف أول سميره حسين من امن المطار.
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وقال إن البطولة تأتي بتوجيه من اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في إطار البطولات العديدة التي تقيمها إدارة الشؤون الرياضية، ضمن الموسم الرياضي الداخلي لشرطة دبي متمنياً أن تكون البطولة، إضافة فعلية لنجاحات شرطة دبي على المستوى الداخلي، شاكراً حكام البطولة الرقيب سعيد بلال الماس ورباب عاطي بوعذار ومنى زاكيني وجميع من أسهم في إنجاح البطولة وشارك بها.