أمن الهيئات والمطارات تفوزان ببطولة شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أحرزت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي المركز

الأول بالمجموع العام في البطولة الداخلية لتاكوندوا السيدات، وجاءت في المركز الثاني الإدارة العامة لأمن المطارات.

وفي بطولة الجو جيتسو للسيدات، أحرزت إدارة امن المطارات المركز الأول، وجاء في المركز الثاني مركز شرطة بر دبي، وفي فردي بطولة التايكواندو تحت وزن 65 أحرزت العريف أول شما عبد الله راشد والعريف أول نعيمه جمال من المنشآت والطوارىء المركز الأول والثاني، وجاءت ثالثاً العريف نوره يعقوب من الأكاديمية وفي الأوزان فوق 65 تاكوندوا جاء بالمركز الأول عريف أول جميلة بلال الماس من أمن المطارات والمركز الثاني عريف حليمه سعد فرحان من المنشآت والطوارىء والمركز الثالث لطيفة رسول محمد من أمن المطارات، وفي مسابقة الجو جيتسو تحت وزن 65 جاءت في المركز الأول عريف أول جميلة بلال الماس

من أمن المطارات، والثاني عريف أول لطيفة رسول من أمن المطار والمركز الثالث عريف أول مشاعل بلال عيد من مركز بر دبي، وفي الأوزان تحت 65 جو جيتسو الأول عريف أول روضه يوسف والثاني عريف أول موزه خميس من أمن المطار والثالث عريف أول سميره حسين من امن المطار.

وأشاد المقدم خبير حمزة جمعة الميل رئيس قسم الأنشطة الرياضية الداخلية في إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي بمستوى البطولة، وما تحقق من أرقام جيدة تعكس مستوى التنافس الرياضي، مؤكداً أهمية هذه البطولة في تطوير الألعاب الفردية لرياضة المرأة في شرطة دبي، واكتشاف الخامات الجيدة لرفد فرق شرطة دبي والمنتخبات الوطنية.

وقال إن البطولة تأتي بتوجيه من اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في إطار البطولات العديدة التي تقيمها إدارة الشؤون الرياضية، ضمن الموسم الرياضي الداخلي لشرطة دبي متمنياً أن تكون البطولة، إضافة فعلية لنجاحات شرطة دبي على المستوى الداخلي، شاكراً حكام البطولة الرقيب سعيد بلال الماس ورباب عاطي بوعذار ومنى زاكيني وجميع من أسهم في إنجاح البطولة وشارك بها.