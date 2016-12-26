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تتويج أبطال السريع للناشئين في العين

الإمارات تحصد 12 ميدالية في «آسيا الغربية للشطرنج»
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تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016

العين (الاتحاد)

حصدت الإمارات 12 ميدالية ملونة بينها ذهبيتان في ختام بطولات «آسيا الغربية للشطرنج السريع» للفئات العمرية للذكور والإناث للناشئين تحت 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 سنة، التي ينظمها نادي العين للثقافة والشطرنج بإشراف الاتحادين الآسيوي الإماراتي للشطرنج، في فندق هيلي روتانا ريحان في مدينة العين.

وشارك في البطولة 150 لاعباً ولاعبة من 13 دولة هي الهند وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وسريلانكا وإيران والعراق وسلطنة عمان والكويت وسوريا وفلسطين والإمارات

حضر حفل الختام وتوج الفائزين الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لنادي العين للثقافة والشطرنج وحسين الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة والدكتور هشام الجندي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج رئيس الاتحاد المصري وظافر عبد الأمير المظلوم رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج والمهندس طارق الطاهر عضو مجلس إدارة نادي العين للثقافة والشطرنج مدير البطولة ومريم حمد الشامسي عضو مجلس إدارة نادي العين للثقافة والشطرنج رئيسة لجنة الشطرنج النسائي.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني ثم بدأ تتويج الفائزين، وتوجت وافية درويش المعمري بذهبية فئة 14 سنة للفتيات، ولطيفة الدرمكي بذهبية فئة 10 سنوات للناشئات.

وأشاد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي بحصول الإمارات على 12 ميدالية ملونة، وتمنى التوفيق للاعبي ولاعبات الإمارات في بطولتي الشطرنج الخاطف والكلاسيكي . ... المزيد
     
 

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