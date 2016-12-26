«القوس والسهم» يعتمد المشاركة في بطولة آسيا

عماد النمر (دبي)

أرجأ مجلس إدارة جمعية القوس والسهم الموافقة على استقالة الدكتور سرحان المعيني أمين السر العام للجمعية، بعد فوزه برئاسة اتحاد الشطرنج، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة اللواء ناصر لخريباني وحضور جميع الأعضاء. وتناول المجلس العديد من الملفات المهمة، واعتمد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا في تايلاند في مارس 2017، إلى جانب تنظيم كأس الإمارات الأول للأندية في أبوظبي 14 نوفمبر 2017، كما تم تشكيل مكتب تنفيذي لترتيب الملفات الفنية والمالية وتجويد الأداء بشكل عام، برئاسة العميد الدكتور نائب رئيس مجلس الإدارة علي الطنيجي وعضوية فيصل عيسى وفيصل لخربان و د. سرحان المعيني أمين السر.

وأثنى المجلس على المشاركات الخارجية السابقة التي أكسبت اللاعبين الخبرة ومعايشة أجواء البطولات، كما أشاد بالجهاز الفني واللاعبين واللاعبات على ما قدموه في بطولة المغرب وبطولة كأس العالم في تايلاند . وأشار رئيس مجلس الإدارة اللواء ناصر لخريباني إلى أن الاجتماع تناول العديد من الملفات التي تهم الاتحاد، واهمها تكوين المكتب التنفيذي الذي ستكون مسؤوليته تجويد الأداء والنظر في المسائل الفنية والمالية ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وقال أجزنا تقارير المشاركات الخارجية، ونثمن الجهود التي بذلت من قبل الجميع ونأمل خلال الفترة القادمة التحضير الجيد لملف المشاركات الخارجية وبطولة كأس الإمارات ونخطط لإنجاحها.