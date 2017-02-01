«اتصالات» تكافئ عملاءها المتأثرين بخلل الشبكة

أبوظبي (الاتحاد)
قالت «اتصالات» في بيان أمس إنها تمنح عملاءها المتأثرين 1 جيجابايت بيانات مجاناً و120 دقيقة مكالمات محلية مجانية.
ويمكن لعملاء «اتصالات» المتأثرين الاستفادة من الدقائق والبيانات المجانية من خلال طلب الرمز (*103#).
يبدأ العرض اعتباراً من غد الجمعة، وحتى يوم الأربعاء المقبل. ويمكن للعملاء التمتع بمزايا هذا العرض من الدقائق والبيانات المجانية في يوم الاشتراك في العرض. وعلاوة على ذلك، تتيح «اتصالات» لمشتركي تلفزيون (eLife TV) مشاهدة أكثر من 60 قناة مميزة مجاناً غدا الجمعة وبعد غد السبت. وكان بعض عملاء اتصالات قد تأثروا نسبياً نتيجة خلل مفاجئ أصاب شبكة الهاتف المتحرك للشركة يوم الجمعة الماضي.