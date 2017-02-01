«اتصالات» تكافئ عملاءها المتأثرين بخلل الشبكة

أبوظبي (الاتحاد)

‬‬قالت «‬اتصالات» ‬في ‬بيان ‬أمس ‬إنها ‬تمنح ‬عملاءها ‬المتأثرين ‬1 ‬جيجابايت ‬بيانات ‬مجاناً ‬و120 ‬دقيقة ‬مكالمات ‬محلية ‬مجانية.

ويمكن لعملاء «اتصالات» المتأثرين الاستفادة من الدقائق والبيانات المجانية من خلال طلب الرمز (‏‭*‬103#)‬. ‬

يبدأ ‬العرض ‬اعتباراً ‬من غد ‬الجمعة، ‬وحتى ‬يوم ‬الأربعاء المقبل. ‬ويمكن ‬للعملاء ‬التمتع ‬بمزايا ‬هذا ‬العرض ‬من ‬الدقائق ‬والبيانات ‬المجانية ‬في ‬يوم ‬الاشتراك ‬في ‬العرض. وعلاوة على ذلك، تتيح «اتصالات» لمشتركي تلفزيون (‏eLife TV) ‬مشاهدة ‬أكثر ‬من ‬60 ‬قناة ‬مميزة ‬مجاناً ‬غدا ‬الجمعة ‬وبعد غد السبت. وكان بعض عملاء اتصالات قد تأثروا نسبياً نتيجة خلل مفاجئ أصاب شبكة الهاتف المتحرك للشركة يوم الجمعة الماضي.