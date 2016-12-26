المنصوري ترأس الاجتماع الأول لشركة بني ياس للألعاب

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس الإدارة الجديد لشركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية اجتماعه الأول، بعد إعادة تشكيله مؤخراً برئاسة محمد غانم المنصوري، وحضور الأعضاء بخيت حاتم المحرمي، سالم نايف الكثيري، حسين عبدالله البريكي والمدير التنفيذي سعيد سالم الكثيري ومصطفى محمود إبراهيم السكرتير التنفيذي للنادي.

ورحب المنصوري في بداية الاجتماع بأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً من الجميع التكاتف من أجل استمرار نجاحات شركة الألعاب الرياضية، والعمل كفريق واحد يهدف إلى رفعة النادي، كما توجه بالشكر إلى مجلس الإدارة السابق لشركة الألعاب الرياضية على الإنجازات التي تحققت في عهدهم، مذكراً بأن المجلس الجديد يكمل مسيرة عمل المجلس السابق.

وأضاف : «نحن سعداء بهذا التشكيل والعمل بروح الفريق الواحد»، مؤكداً أن المرحلة القادمة «تتطلب المزيد من العمل، ونحن قادرون على تحقيق مراكز متقدمة والإبداع في كل الألعاب الرياضية». وتم خلال الاجتماع عرض الموازنة المالية للشركة والتقرير المالي والمديونيات للموسم 2016-2017 وعرض الهيكل التنظيمي وتقرير عن الألعاب الرياضية والإنجازات التي تحققت.