6 نجوم عالميين في «مبادلة العالمية للتنس»

أبوظبي(الاتحاد)

مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة «مبادلة العالمية للتنس» المقررة الخميس المقبل، على أرض مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، دخلت الاستعدادات التنظيمية مراحلها النهائية من خلال تجهيز مسرح البطولة العالمية لاستقبال الجماهير التي ستكون على موعد مع وجبات رياضية شهية تجمع 6 من أعظم لاعبي التنس في العصر الحالي.

ويبدأ النجوم المشاركون في هذا الحدث الوصول خلال اليومين القادمين إلى أبوظبي للدخول في أجواء البطولة وهم: الإنجليزي أندي موراي المصنف الأول عالمياً إلى جانب الكندي ميلوش راونيتش المصنف الثالث، الماتادور الإسباني المخضرم رافاييل نادال المصنف التاسع، التشيكي توماس بيرديتش المصنف العاشر، البلجيكي ديفيد جوفين المصنف الحادي عشر، والفرنسي جو ويلفريد تسونجا المصنف الثاني عشر.

ويترقب عشاق اللعبة البيضاء المشاركة المرتقبة لأندي موراي في النسخة الجديدة، وهو الذي قدم خلال هذا العام أحد أفضل مواسمه التي توجها باحتلال صدارة التصنيف العالمي.

وسيكون موراي مطالباً من قبل جماهيره بالمنافسة على اللقب الذي دان له مرتين من قبل، ومعادلة عدد الألقاب التي حصل عليها الإسباني نادال والصربي ديوكوفيتش، إذ سبق لنادال الظفر باللقب للمرة الثالثة في تاريخه في النسخة الماضية للبطولة، بعدما تغلب على الكندي ميلوش راونيتش في النهائي، علماً أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتجب عن المشاركة في النسخة المقبلة بعدما سبق له الفوز في ثلاث نسخ على التوالي من العام 2012 ولغاية العام 2013.