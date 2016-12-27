منتخب السلة يحقق انتصاره الثاني في معسكره الإسكندري

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزه الثاني على فريق نادي أصحاب الجياد، في المعسكر الخارجي في مدينة الإسكندرية استعدادا للبطولة العربية المقررة في القاهرة اعتبارا من السبت المقبل، بمشاركة 7 منتخبات، انتهت بنتيجة 24/‏ 14، 36/‏ 32، 49/‏ 48، 70/‏ 59، في مباراة قام فيها عبدالحميد إبراهيم المدير الفني للمنتخب بتجربة كل عناصره المتواجدة في المعسكر وعددهم 12 لاعبا وهم: سعيد مبارك وشقيقه محمد مبارك وقيس عمر وطلال سالم وأحمد عبداللطيف ومحمد عبدالله مسعود، وراشد أيمن، وعمر خالد، وحمد يعقوب غابش، وحميد هاشل، وخليفة خليل وخالد خليفة عبدالله.

وكان منتخبنا قد فاز في المباراة الأولى على فريق سبورتنج 71/‏ 61، ومن المنتظر أن يخوض منتخبنا مباراة ثالثة قبل أن يتوجه إلى القاهرة مقر البطولة التي ستقام في الصالة المغطاة.

وفي اجتماع تم في مقر إقامة المنتخب حاليا في مدينة الإسكندرية تم عقد اجتماع بحضور الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين، تحدث خلاله د. منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد عن الفترة المقبلة، كما تناول الكابتن عبدالحميد إبراهيم المدير الفني للمنتخب الكثير من الأمور الفنية الخاصة بالبطولة.