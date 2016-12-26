ريكياردو: لن أنتقل إلى مرسيدس

بيرث (أ ف ب)
أكد سائق فريق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو بقاءه مع فريقه وعدم انتقاله إلى مرسيدس الألماني السنة المقبلة ليحل بدلاً من بطل العالم المعتزل الألماني روزبيرج.
ولم يحدد مرسيديس بعد هوية بديل روزبيرج الذي أعلن في الثاني من ديسمبر، اعتزاله السباقات بعد خمسة أيام من إحرازه لقبه الأول في بطولة العالم لسباقات الفورمولا-1، وأكد الصانع الألماني أن أي قرار بهذا الشأن لن يعلن قبل مطلع السنة القادمة.
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وأعرب ريكياردو عن أمله في أن يقدر السائق الذي يجلس في مقعد مرسيدس» أهميته. أنه (مقعد) جيد جداً».
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وجاءت هذه التصريحات في ظل تقارير فرنسية تشير إلى أن السائق البرازيلي فيليبي ماسا (35 عاماً) يخوض في مباحثات مع فريق وليامس من أجل العودة عن قرار اعتزاله الذي أعلنه نهاية الموسم الماضي، ما قد يتيح لسائق الفريق البريطاني، الفنلندي فالتيري بوتاس (27 عاماً) الانضمام إلى مرسيدس.