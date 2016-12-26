ريكياردو: لن أنتقل إلى مرسيدس

بيرث (أ ف ب)

أكد سائق فريق ريد بول الأسترالي دانيال ريكياردو بقاءه مع فريقه وعدم انتقاله إلى مرسيدس الألماني السنة المقبلة ليحل بدلاً من بطل العالم المعتزل الألماني روزبيرج.

ولم يحدد مرسيديس بعد هوية بديل روزبيرج الذي أعلن في الثاني من ديسمبر، اعتزاله السباقات بعد خمسة أيام من إحرازه لقبه الأول في بطولة العالم لسباقات الفورمولا-1، وأكد الصانع الألماني أن أي قرار بهذا الشأن لن يعلن قبل مطلع السنة القادمة.

وفي ظل تقارير صحفية ألمحت إلى أن ريكياردو سيكون البديل، أكد السائق الأسترالي «لديَّ سنتان إضافيتان مع ريد بول، وسأبقى هناك»، وتابع: «ثمة الكثير من السائقين الذين يغريهم الانتقال إلى مقعد مرسيدس، ولا يمكن لومهم»، مؤكداً إنه بالنسبة إليَّ، ستروني في حلبة ألبرت بارك في ملبورن في سيارة ريد بول مطلع الموسم المقبل.

وأعرب ريكياردو عن أمله في أن يقدر السائق الذي يجلس في مقعد مرسيدس» أهميته. أنه (مقعد) جيد جداً».

وكان المتحدث باسم مرسيدس برادلي لورد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الصانع الألماني لن يعلن عن اسم بديل روزبيرج قبل السنة المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تقارير فرنسية تشير إلى أن السائق البرازيلي فيليبي ماسا (35 عاماً) يخوض في مباحثات مع فريق وليامس من أجل العودة عن قرار اعتزاله الذي أعلنه نهاية الموسم الماضي، ما قد يتيح لسائق الفريق البريطاني، الفنلندي فالتيري بوتاس (27 عاماً) الانضمام إلى مرسيدس.