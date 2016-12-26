لمياء مال الله نجمة «الجمباز» تبحث عن إجابة!

مراد المصري (دبي)

خطفت لمياء طارق مال الله، الأضواء في بطولة دبي الدولية الأولى للجمباز الإيقاعي، بعدم كانت أصغر مشاركة بعمر 5 سنوات، لكنها أثبتت أنها نجمة واعدة حينما حققت الميدالية الذهبية في فئتها وسط حشد من اللاعبات المميزات من مختلف الجنسيات، ممن توافدن للمشاركة في هذا الحدث، لتعلن لمياء عن نفسها بقوة كلاعبة مميزة مرتقبة في هذه الرياضة الأولمبية الأساسية التي باتت شبه منسية في سجلات أنديتنا الرياضية.

وتحدثت الطالبة في مدرسة الشويفات الدولية في دبي، حول مشاركتها وطموحاتها المستقبلية، التي تأمل أن تحقق فيها الريادة إقليمياً وعالمياً بعد تفوقها في مسابقة الجمباز الدولية في دبي، وكشفت أن عائلتها تشجعها على ممارسة هذه الرياضة التي دخلتها على سبيل التجربة في أحد الأندية الخاصة مايو الماضي مع إتمامها عامها الخامس، لتكتشف المدربات من البطلات الأولمبيات سابقاً، عن الموهبة التي تمتلكها، ويتمسكن ببقائها وترشيحها للمشاركة في هذه البطولة الدولية رغم صغر سنها.

وأوضحت لمياء أنها تدربت لمدة 3 إلى 4 ساعات يومياً تحضيراً لهذه البطولة التي أقيمت بإشراف الاتحاد الدولي للجمباز، وشارك فيها أكثر من 260 طفلة، مثلوا 44 نادياً من 21 دولة، وأن فوزها بالميدالية الذهبية يرفع من سقف طموحاتها لمواصلة التدريبات والمضي قدماً، وقالت: شعرت بالتوتر قبل المنافسات، لكن بدأت بتقديم الأداء في البطولة دون تردد، كل ما أردته الحصول على نتيجة متقدمة تضاهي التدريبات التي قمت بها طوال الفترة الماضية، ونجحت بتقديم عرض كما اعتدته، وشعرت برضا لجنة التحكيم عنه، وفي النهاية جاءت النتيجة التي جعلتني في قمة سعادتي.

وتابعت: رياضة الجمباز تتطلب التركيز، واستغلال مواضع قوتك، المشاركة في البطولات الدولية تزيد من قدرتي على تأدية الحركات بشكل أفضل، والحصول على المزيد من الثقة بالنفس، طموحاتي ليس لها حدود بفضل الدعم من العائلة التي تشجعني على ممارسة الرياضة، ومحاولة المشاركة في البطولات المحلية أو الخارجية.