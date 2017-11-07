كشف أسماء 4 كوريين شماليين متورطين باغتيال جونج-نام

كوالالمبور (وكالات)

كشفت الشرطة الماليزية أمس، أسماء 4 كوريين شماليين متورطين بإغتيال كيم جونج -نام شقيق الزعيم الشمالي كيم جونج-أون، وفروا من ماليزيا بعد الجريمة. بينما أظهرت تسجيلات فيديو عُرضت في المحكمة العليا بالعاصمة كوالالمبور أن مسؤولاً في سفارة كوريا الشمالية ومديراً بشركة «إير كوريو» للطيران التقيا بالمطلوبين قبل وقت قصير من جريمة الاغتيال. وذكرت الأسماء خلال جلسة محاكمة الاندونيسية سيتي عائشة، والفيتنامية ثي هوونج أمام المحكمة العليا بشاه علم قرب مطار كوالالمبور حيث تعرض جونج- نام لإعتداء بغاز سام في 13 فبراير 2017.

والمشتبه بهم الأربعة هم هونج سونج- هاك (34 عاماً) ويعرف بشانج، وري جي هيون (33 عاماً) ويعرف باسم واي، وجاي نام (57 عاماِ) ويلقب بهانامور، و «او جونج جيل» الذي عرف باسم جيمس. واوقفت الشابتان بعد الجريمة مباشرة ودفعتا ببراءتهما في افتتاح محاكمتهما، أكدتا أنهما خدعتا واعتقدتا أنهما تشاركان في برنامج تلفزيوني مثل «الكاميرا الخفية».