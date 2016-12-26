سامي عبدالعظيم (دبي)

يستعد منتخب الأثقال للمشاركة في البطولة العربية المقررة في القاهرة مارس المقبل، ودورة التضامن الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو في مايو المقبل، وذلك بالرغبة القوية لحصد الميداليات الملونة التي تؤهله لتأكيد وجوده القوي على مستوى القارة إثر النتائج السابقة التي كشفت الوجه المشرق للمنتخب صاحب النتائج المشرفة أخيراً. وحظيت الرباعة عائشة البلوشي بالتقدير الكبير، وهي تحصد 3 ميداليات برونزية في البطولة الآسيوية، وسط منافسة قوية من أفضل الرباعات على مستوى القارة، لتعزز وجودها القوي في منصات التتويج على المستوى الآسيوي بعد تألقها اللافت في البطولة الخليجية ودورها المؤثر كقائدة للمنتخب في تحفيز الرباعات للأداء الجيد.

وقال رضا العياشي مدرب المنتخب الوطني، إن الاستحقاق الذي ينتظر المنتخب في البطولة العربية في القاهرة، أفضل بروفة قبل الانتقال إلى أجواء المنافسات القوية في اللعبة خلال دورة التضامن الإسلامي، خصوصاً مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة والتطور الكبير الذي شهدته مجموعة كبيرة من الدول في الأثقال، موضحاً أن رباعي ورباعات المنتخب الوطني يتطورون إلى الأفضل من مرحلة لأخرى مع كل مشاركة في البطولات الإقليمية والقارية، على نحو ما بدا واضحاً من خلال البطولة الخليجية في البحرين، ومن ثم بطولة قطر الدولية وكأس آسيا، وهذا الشيء يتجلى بوضوح من خلال النتائج الإيجابية التي تعكس ما يمكن أن يمثل درجة كبيرة من الجاهزية لكل الاحتمالات من دون أدنى خشية من المشاركة القوية في مواجهة الدول الأخرى.

وأضاف: «نحرص في الحصص التدريبية للرباعين والرباعات على رفع مستوى الكفاءة التي تمنحهم الفرصة لمواجهة التحدي الذي ينتظرهم، والتفاعل الإيجابي من جانبهم يمنحنا التفاؤل بأن المنتخب يمكن أن يبلغ الدرجة المرجوة لتحقيق أفضل النتائج وحصد الألقاب، وأكثر ما يعزز الثقة لدى الرباعين والرباعات حجم الاهتمام الرائع من إدارة الاتحاد التي تضع المنتخب ضمن الأولويات، وتدفعنا إلى المضي في الطريق الصحيح الذي يفوق بعض المنتخبات الخليجية».

وحول اعتذار بعض الرباعين والرباعات عن عدم المشاركة في البطولات الماضية قال العياشي: «في بعض الأوقات نواجه مشكلة التفرغ التي تطل برأسها وتؤدي إلى ابتعاد بعض العناصر التي يمكن أن نعول عليها لدعم حظوظ المنتخب في إحراز المراكز الأولى. وحدث قبل البطولة الخليجية في البحرين، التي شهدت مشاركة المنتخبات النسائية للمرة الأولى، وكان يمكن أن نصل بالفريق النسائي إلى 7 رباعات، لكن المشاركة اقتصرت على 5 فقط، ورغم ذلك حصلنا على المركز الثاني على مستوى الفرق، في حين أننا شاركنا بثلاثة رباعين في البطولة إثر اعتذار خالد رجب بسبب ظروف عمله ومحمد بودبس المرتبط بأداء الامتحانات الدراسية، وكان حصادنا المركز الثالث على مستوى الفرق إلى جانب تحطيم بعض الأرقام الشخصية». وكشف العياشي عن مرحلة جديدة من التحضيرات قبل المشاركة في البطولة العربية ودورة التضامن الإسلامي، من خلال البرنامج الذي يقوم بتنفيذه محمد خير السكرتير الفني للاتحاد بسبب سفره إلى تونس لظروف خاصة، موضحاً أن المهم في الفترة المقبلة تنويع الحصص التدريبية لضمان عدم إرهاق عضلات الرباعين والرباعات بعد المشاركات الكثيرة في المرحلة الماضية. ورداً على سؤال حول تألق الرباعة عائشة البلوشي في بطولة آسيا قال العياشي: «ما تحقق أقل من التوقعات، وعائشة البلوشي كانت في كل المناسبات التي شاركت فيها بالمستوى المأمول من التوقعات التي تضعها أمام المردود القوي من الترشيحات للفوز بالألقاب، والمركز الثالث كان مستحقاً للمنتخب، موضحاً أن الرباع المر المري قام بعمل كبير في البطولة أمام أفضل الرباعين رغم أنه لم يتوج مردوده اللافت بالحصول على إحدى الميداليات الملونة».