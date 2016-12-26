زيدان: المنشآت الرياضية تعكس الوجه الحضاري للإمارات

دبي (الاتحاد)

توج النجم العالمي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد وكابتن المنتخب الفرنسي الأسبق، فريق الذئاب «الخضر» بكأس الكريسماس للبولو بعد فوزه في المباراة النهائية على الحبتور 7 - 1، التي أقيمت في منتجع ونادي الحبتور للبولو في دبي. وقاد فريق الحبتور محمد الحبتور ومعه نجله حبتور الحبتور وسانتياجو جوميز روميرو وخوستو كوتينيو 3 جول، فيما قاد الحبتور «الحمر» النجم الصاعد طارق الحبتور ومعه رجا أبو الجيبين واليخاندرو جوالاند، ودانيال جريادور.

سبق نهائي البطولة، مباراة استعراضية وعروض من أكاديمية للبولو وركوب الخيل وعدد من الفعاليات الخاصة بالأطفال.

وأعرب النجم العالمي زيدان عن سعادته بتواجده في دبي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى للإمارات فهو يعشق دبي ويشعر بالحنين لقضاء أية عطلة فيها، مشيداً بالمنشآت والتجهيزات المتوافرة في منتجع ونادي الحبتور للبولو، والتي تعد ترجمة للاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للرياضة بمختلف ألوانها وتعكس الوجه الحضاري والتقدم العمراني والرياضي الذي تشهده الدولة، منوهاً بأنه استمتع بالمباراة والمشاركة في تتويج البطل والوصيف.

وأعرب مطرب الروك العالمي الأميركي فلوردا الضيف الرسمي للبطولة، الذي رمى كرة البداية عن سعادته بقضاء عطلة الكريسماس في دبي التي يحرص على زيارتها بصفة منتظمة. وأوضح أن أهل الإمارات يتميزون بالطيبة والكرم، كما تتميز دبي بالمستوى الرائع للفنادق، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشاهد فيها مباراة في البولو مؤكداً أن مشاركته مع النجم العالمي زيدان في تتويج الفريقين يمثل مصدر اعتزاز وفخر له.

وأشاد بالبنية التحتية لرياضة الإمارات والتي تضاهي الأفضل في العالم، والتي ستعزز بلا شك من فرص تحقيق المزيد من الإنجازات لرياضييها.

من جانبه، قال محمد الحبتور رئيس منتجع ونادي الحبتور للبولو: «فكرة إقامة المباراة جاءت ترجمة لحرص المجموعة على مشاركة كافة الجاليات الأجنبية الصديقة المقيمة في الدولة احتفالات أعياد الكريسماس وسعادتنا كبيرة بتلبية النجم العالمي زين الدين زيدان الدعوة وحضوره إلى المنتجع وتتويج الفريقين مما أعطى زخماً للاحتفال ونكهة وبعداً إضافياً للعبة البولو، وأيضاً حضور المطرب الأميركي فلوردا كضيف رسمي على البطولة ومشاركته في رمي كرة البداية وتتويج اللاعبين».

وأشاد حميد بن دري أحد أبرز مؤسسي اللعبة في الدولة بفكرة إقامة كأس الكريسماس ودعوة النجم زين الدين زيدان والمطرب فلوردا لحضور المباراة، وقال: «مجموعة الحبتور قدمت الكثير من المبادرات الرائعة التي أسهمت في دعم اللعبة وتطويرها والارتقاء بها»، وأعرب بن دري عن سعادته بالنشاط الذي شهدته اللعبة في العامين الماضين الأخيرين، والذي سيسهم في زيادة شعبيتها، ومن ثم إقبال اللاعبين المواطنين على ممارستها.