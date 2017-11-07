القاهرة (رويترز)

أوصى المؤتمر العلمي المقام ضمن الدورة السادسة والعشرين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة في ختام أعماله أمس الاثنين، بإصدار معجم مترجم لمصطلحات الموسيقى العربية، وتأسيس قناة فضائية للارتقاء بالذوق الموسيقي.

انعقد المؤتمر بين 2 و6 نوفمبر بالمسرح الصغير بالأوبرا المصرية بمشاركة 42 باحثاً من 16 دولة عربية وأجنبية. وتناول ثلاثة محاور هي «إشكالية المصطلح في الموسيقى العربية»، و«أثر الفنون الدرامية في تغير الموسيقى العربية»، و«تأثير المتغيرات الراهنة على المنتج الموسيقي العربي المعاصر». وأبدى المؤتمر اهتماماً كبيراً بموسيقى الدراما من خلال تقديم عدد من المقطوعات المؤلفة للسينما والتلفزيون لكبار الموسيقيين العرب، أمثال المصري راجح داود والتونسي أمين بوحافة والعراقي رعد خلف.

كانت أبرز التوصيات «دعوة وزارة الثقافة لإنشاء قناة فضائية معنية ببث فنون ترتقي بذوق المواطن العربي، وتعريف الجمهور بما يقدم بأسلوب شيق يناسب كل الفئات العمرية». وقالت رئيس المؤتمر العلمي رشا طموم «كل ما تقدمه دار الأوبرا والمسارح الجادة يحتاج إلى منفذ للوصول إلى الجمهور، المتروك لتسلط القنوات التجارية ورغبات من يمتلكها».