العين يتفوق على النصر بفارق 3 أهداف

دبي (الاتحاد)

ضربت المفاجآت اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، حيث فاز العين على النصر 24-21، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، ليرفع العين رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع النصر الذي رفع رصيده أيضا إلى 6 نقاط.

تأخر التسجيل إلى الدقيقة الثالثة وبدأها العين عن طريق عبدالله عبد الرحمن، ويرفع سيفيك محترف البنفسج النتيجة إلى هدفين في أول 5 دقائق، وفشلت محاولات النصر في الاختراق أو اللعب من على الأطراف وأخفق وليد إبراهيم في فرصتين، ويعود عبدالله عبد الرحمن ويسجل الهدف الثالث، ويسجل حسين الصفار أول أهداف العميد إلا أن سيفيك رد سريعا وحافظ على فارق الأهداف الثلاثة، 4-1.

ويظهر البحريني صادق علي في قائمة النصر بدلا من الجزائري ساسي بولطيف المصاب، ويسدد على مرمى العين، إلا أن الحارس الدولي أحمد سالم وقف له بالمرصاد، ويطلب محمد معاشو مدرب النصر وقتا مستقطعا، ويسجل وليد أول هدف له في المباراة، بعدما أضاع عدة فرص، ويتقلص الفارق إلى 3 أهداف، 5-3، في أول 10 دقائق، وتعود المباراة إلى نقطة التعادل 6-6، في الدقيقة 16. يتقدم النصر لأول مرة في الدقيقة 19 عن طريق شهاب غلوم ويرد محمد سليمان سريعا ويسجل التعادل، ويستمر التعادل بين الفريقين 8-8، ويدخل الشوط الأول في آخر 10 دقائق، ويتقدم وليد إبراهيم لفريقه، 9-8 في الدقيقة 25، ويخرج لاعبان من العين لمدة دقيقتين، ويلعب الفريق بأربعة لاعبين، وتفشل كل محاولات العيناوية في تسجيل هدف في مرمى زهير مبارك ويرفع النصر الفارق إلى هدفين، 10-8 قبل دقيقتين من نهاية الشوط وهو ما دفع محمد أبو غزالة مدرب العين لطلب وقت مستقطع لفريقه، ويسقط لاعبو العين في العديد من الأخطاء السهلة وهو ما يكلفهم التراجع في النتيجة وعدم تحقيق التعادل وينتهي الشوط الأول 13-10 للنصر.

تتغير النتيجة مع بداية الشوط الثاني، ويعود العين من جديد وينجح في تحقيق التعادل 15-15، في أول 10 دقائق، فيما تعرض النصر لهبوط اضطراري في الأداء وفشلت كل المحاولات للتعديل ولم يسجل الفريق طوال 10 دقائق سوى هدفين، ويسجل كل فريق هدف، ويتكرر التعادل 16-16، ويلعب العين على الهجمات المرتدة وينجح في التقدم 17-16 في الدقيقة 13 ويطلب معاشو وقتا مستقطعا.

تتعدل النتيجة من جديد إلى 21-20 للعين في الدقيقة 25، ويتقدم البنفسج بهدفين ويرد وليد إبراهيم بتقلص الفارق إلى هدف، 22-21، ويسجل سيفيك من رمية جزائية، ويحتفظ بفارق الهدفين، ويطلب مدرب العين وقتا مستقطعا قبل نصف دقيقة من نهاية المباراة من أجل الحفاظ على تقدم الفريق، وينجح سيفيك في إحراز هدف في وقت صعب، ويرفع النتيجة إلى 24-21، وتنتهي المباراة بفوز العين 24-21.

أدار اللقاء إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة محمد ناصر وعادل أحمد والمراقب جمال سيف وحضرها عبدالرحمن أبو الشوارب وعبدالرزاق الهاشمي وسعيد محبوب من النصر وصالح الشعيلي من العين.