العين يتفوق على النصر بفارق 3 أهداف

دبي (الاتحاد)
ضربت المفاجآت اليوم الثاني من الجولة الرابعة لدوري أقوياء اليد، حيث فاز العين على النصر 24-21، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، ليرفع العين رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع النصر الذي رفع رصيده أيضا إلى 6 نقاط.
تأخر التسجيل إلى الدقيقة الثالثة وبدأها العين عن طريق عبدالله عبد الرحمن، ويرفع سيفيك محترف البنفسج النتيجة إلى هدفين في أول 5 دقائق، وفشلت محاولات النصر في الاختراق أو اللعب من على الأطراف وأخفق وليد إبراهيم في فرصتين، ويعود عبدالله عبد الرحمن ويسجل الهدف الثالث، ويسجل حسين الصفار أول أهداف العميد إلا أن سيفيك رد سريعا وحافظ على فارق الأهداف الثلاثة، 4-1.
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تتغير النتيجة مع بداية الشوط الثاني، ويعود العين من جديد وينجح في تحقيق التعادل 15-15، في أول 10 دقائق، فيما تعرض النصر لهبوط اضطراري في الأداء وفشلت كل المحاولات للتعديل ولم يسجل الفريق طوال 10 دقائق سوى هدفين، ويسجل كل فريق هدف، ويتكرر التعادل 16-16، ويلعب العين على الهجمات المرتدة وينجح في التقدم 17-16 في الدقيقة 13 ويطلب معاشو وقتا مستقطعا.
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أدار اللقاء إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة محمد ناصر وعادل أحمد والمراقب جمال سيف وحضرها عبدالرحمن أبو الشوارب وعبدالرزاق الهاشمي وسعيد محبوب من النصر وصالح الشعيلي من العين.