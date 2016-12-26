منتخب اليد يواجه البحرين والسعودية ودياً مارس المقبل

رضا سليم (دبي)

وضعت لجنة المنتخبات في اتحاد اليد ملامح برنامج إعداد المنتخب الأول استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة للمونديال في 2018، بعدما قدمت خالد أحمد المدرب المساعد الذي يتولى المهمة لحين وصول المدرب التونسي نجيب بن ثاير إلى البلاد. ويقود خالد أحمد أول مشاركة للمنتخب في برنامج الإعداد لبطولة محمد بن خالد الدولية لكرة اليد المقررة من 17 إلى 26 يناير المقبل.

ويبدأ التجمع الرسمي للمنتخب بالدخول في معسكر داخلي في دبي 12 يناير المقبل، واختار الجهاز الفني 22 لاعباً، للدخول في القائمة الأولية وتضم محمد إسماعيل ورحمة غالب وأحمد حسين (الوصل) ووحيد مراد وعيسى البناي (الأهلي) وشهاب غلوم ومحمد سعيد ووليد إبراهيم (النصر)، وعبدالله أحمد وحسن محمد (الشباب) وأحمد حسن وعبدالحميد الجنيبي وخميس الظاهري وسلطان محمد سعيد (الجزيرة)، وعبدالله المرزوقي وأحمد سالم وإبراهيم البلوشي وعبدالله المهيري (العين) وطارق شاهين ومحمد عبدالله ومبارك عبدالله وضاحي محمد (الشارقة). وكشف خالد أحمد عن أنه قدم برنامج الإعداد إلى إدارة الاتحاد قائلاً: «قدمت البرنامج إلى لجنة المنتخبات، ويتضمن جميع المحطات حتى المشاركة في البطولة الآسيوية للرجال والمؤهلة لبطولة العالم في يناير 2017، والبرنامج يضم الكثير من المحطات التي تبدأ بالمشاركة في بطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد في نادي الشعب، ويسبقها التجمع لمدة 3 أيام في معسكر داخلي من 12 يناير وبعدها يحصل اللاعبون على إجازة ثم العودة للمعسكر والدخول في البطولة». وأضاف أن هناك تجمعاً آخر خلال مارس المقبل وهو التجمع الذي سنلعب فيه مع منتخبي البحرين والسعودية، على أن يكون هناك تجمع صيفي ومعسكر خارجي في أغسطس المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة الخليج للمنتخبات التي تقام خلال أكتوبر المقبل، وهذه البطولة تدخل ضمن برنامج الإعداد للآسيوية على أن يكمل المنتخب تجمعاته الداخلية والخارجية حتى موعد البطولة الآسيوية في يناير 2018.

ونوه بأن مواجهة البحرين والسعودية مهمة للغاية من أجل الوقوف على مستوى منتخبنا، خاصة أن المستويات متقاربة بين المنتخبات الخليجية وتأهل البحرين والسعودية لمونديال فرنسا يدفعنا إلى اللعب معهم من جديد رغم أننا التقيناهم في البطولة الآسيوية الماضية، ولكن نريد أن نقف على كل ما ينقص المنتخب خلال المرحلة المقبلة، من أجل أن تكون أهدافنا واضحة في البطولة الآسيوية.

وحول إمكانية الوصول إلى المونديال وتكرار الإنجاز، قال: «التأهل للمونديال مرهون بتنفيذ برنامج الإعداد دون أن تكون هناك مشاكل تواجه المنتخب ولا نعاني تفرغاً وغيابات مستمرة من اللاعبين، وحل المشاكل التي تحيط بالمنتخب من أجل أن يحقق أهدافه، والجميع يعلم أن كرة اليد الإماراتية بها الكثير من المواهب والدليل أن هناك عدداً من اللاعبين سبق لهم اللعب مع أندية خليجية في بطولات مختلفة، ولكن عندما يتوفر الدعم والإمكانات سيكون المنتخب حاضراً للمنافسة في كل البطولات».

وعن قيادته للأهلي بدلاً من المدرب صالح بوشكريو الذي تمت إعارته إلى منتخب البحرين، قال: «بالفعل سأقوم بدلاً منه حتى عودته نهاية يناير المقبل مع انتهاء مونديال الرجال في فرنسا، ولكن هذا الأمر لن يتعارض مع قيادتي للمنتخب الأول، نظراً إلى أن التجمع الأول بعيد عن مباريات الأهلي حيث أقود الفريق في الجولة الخامسة في الدوري قبل التوقف، وأيضاً في كأس نائب رئيس الدولة، ويلعب الأهلي في هذه البطولة أيام 2 و5 و7 يناير، بينما يبدأ التجمع الأول للمنتخب 12 يناير».