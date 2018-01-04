تين كات يطالب لاعبي الجزيرة بـ «النسيان»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يواصل فريق الجزيرة استعداداته للقاء الوحدة المقرر له الاثنين المقبل في دوري الخليج العربي، وعاد فخر أبوظبي للتدريبات مساء أمس، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات.

وحرص تين كات على الحديث مع لاعبيه في بداية التدريب حول اللقاء، وضرورة نسيان الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام دبا بثلاثية في كأس الخليج العربي، لاسيما وأن الجميع يعلم الظروف التي يمر بها الفريق من غيابات عديدة، سواء للإصابات أو للانضمام لصفوف المنتخب الوطني، الذي وصل إلى نهائي كأس الخليج أمام عمان والمقرر له مساء غدٍ، وطالب تين كات اللاعبين بالتركيز التام في التدريبات خلال الفترة القادمة .

وتواصل الجهاز الطبي بالفريق مع محمد فوزي لاعب المنتخب الوطني الذي تعرض للإصابة مؤخراً، للتعرف على حالته ومدى إمكانية لحاقه بالمباراة.

على جانب آخر تواترت أنباء عن تأجيل اللقاء بسبب وجود أكثر من لاعب من الفريقين مع المنتخب الوطني المشاركة في كأس الخليج والمقرر وصوله إلى الإمارات صباح بعد غد، الأمر الذي يعني عدم قدرة اللاعبين على خوض تدريب في يوم الوصول ومشاركتهم في تدريب وحيد مع فريقهم الأمر الذي سيجعل من الصعوبة إقامة اللقاء، لاسيما إذا حقق الأبيض البطولة، حيث ستكون هناك احتفالات خاصة قد تحول دون إقامة قمة أبوظبي بين الجزيرة والوحدة. ويضم المنتخب الوطني أربعة لاعبين من الجزيرة هم: علي مبخوت ومحمد جمال وفارس جمعة وأحمد العطاس، ويعاني اللاعبون من ضغط بدني شديد بسبب ضغط المباريات، خاصة تلك التي خاضها فخر أبوظبي في كأس العالم للأندية، حيث خاض أربع مباريات في 11 يوماً فقط، وهو ما شكل حملاً زائداً على الفريق بشكل عام، وظهر ذلك في اللقاء الأخير أمام باتشوكا المكسيكي الذي خسر فيه فخر أبوظبي المركز الثالث في البطولة، رغم أنه أدى مباريات رائعة أمام أوكلاند سيتي الذي أقصاه من البطولة وكذلك بطل آسيا الذي خرج على يد ممثل كرة الإمارات، إضافة إلى المباراة التاريخية أمام ريال مدريد والتي كان فخر أبوظبي قريباً فيها من تحقيق فوز تاريخي، حيث تقدم رومارينيو بهدف لفخر أبوظبي وتم إلغاء هدف ثانٍ لمبارك بوصوفة بسبب التسلل لتضيع فرصة تاريخية على الجزيرة، بعد تعادل ريال مدريد ثم تسجيله هدف الفوز بعد مباراة تاريخية تحدثت عنها الصحافة العالمية، وتحديداً عن الحارس علي خصيف الذي صال وجال خلال هذه المباراة ومنع ثمانية أهداف محققة في شوط المباراة الأول.

من جهته، أكد حسين سهيل، مدير الفريق، أن فخر أبوظبي يسعى جاهداً للتغلب على الصعوبات التي تواجهه خلال هذه المرحلة، وتحديداً فيما يتعلق بالإصابات وكذلك حالة الإجهاد إلى يعاني منها معظم لاعبي الفريق.

وقال: الجميع يعلم أهمية لقاء الوحدة، خاصة أنه ديربي العاصمة، وكل فريق سوف يسعى لتحقيق الفوز من أجل استكمال مسيرته في دوري الخليج العربي.

وتمنى أن يحالف التوفيق فريقه في هذا المباراة، مشيراً إلى أن الجزيرة قدم بطولة رائعة في كأس العالم للأندية وكذلك قدم لاعبوه أداء متميزاً مع المنتخب الوطني، وهو الأمر الذي يعني أن الحالة المعنوية لدى الجميع مرتفعة، لكن تبقى مشكلة الإجهاد التي يسعى الجهاز الفني للتغلب عليها من خلال برنامج تدريبي خاص لمعظم اللاعبين، لاسيما وأن الجميع شارك في مباريات كأس الخليج العربي لتعويض الغيابات الكثيرة، وهو ما ضاعف من مشكلة الحمل الزائد على الجميع​.