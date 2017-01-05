حين عُبِدت شمس

كتابة وتصوير لولوة المنصوري

امتاز العصر الحجري الحديث بزحف أولى بوادر الجفاف والتصحر وشيوع قدر من أعمال العنف بين الجماعات البشرية في قلب شبه الجزيرة العربية، فانزاحت جماعات كثيرة نحو الساحل، بحثاً عن الأمان المائي وطمأنينة الكثبان الرملية العالية المواجهة للبحيرات الشاطئية والأخوار الغنية بأشجار المانغروف، والتي كانت تنتشر على الساحل بغزارة ووفرة، فاتخذوا من أخشابها أكواخاً وملاجئ، ومن أوراقها علفاً لقطعانهم وماشيتهم، وتغذوا على الأسماك والأصداف والمحار والسلاحف الخضراء وحيوان الأطوم الذي انقرض منذ قرون. ثم بدأ الشعور بالخواء الكبير، وتنبهت الجماعات إلى استمرارية العنف في نفوس أفرادها، وأن ليس هنالك ضابط معنوي يلزم الفرد بتنظيم شؤون جوارحه وتنقية روحه من التراكم المادي المتوحش، فبرزت حاجات الإنسان للدين والإيمان والهداية.

وربما يكون الدافع الأول لذلك هو شعوره بعدم الأمان، بسبب كثرة التحديات والمخاوف التي تواجه وجوده ومصيره والموئل الغامض لجسده، إنها الحاجة الماسة للأمان الروحي في مساحات الكون المهيبة التي يسبح فيها الجسد تائهاً عن مركزه وعن نقطة ناصعة تضيء له الغموض الملتبس، إنها الحاجة إلى الدفء الأمومي الأول، والنور الأزلي كي يواجه عجزه تجاه قوى الطبيعة المحيطة به، وكان عليه أن يخفف ذلك العجز بالتسليم الروحي والنفسي لقوى الطبيعة نفسها. فنظر في شروق الشمس ليزيل تجهم الموت ويدحرج أثقال الظلمة عن كاهل الصبح المتجدد بالأحداث المباغتة، رأى في الشمس عودة واستئنافاً وأملاً وسلاماً، وكان ينظر في اللحظات الأخيرة للغروب كموضوع مناهض للموت، فيعاوده شعور الخواء والقنوط والتيه، ويرجو الشمس بالضياء السرمدي. وهكذا ببساطة روحية عبدها واستنجد بها، ورتب لها التراتيل والنصوص والملاحم، وترنم بأعذب الأناشيد التعبدية.

الإلهة شمس

ارتبط وجود الجماعات البشرية بمواطن الدفء والماء، وارتبط الماء بعروق الشمس، فالشمس هي الموقد الكوني لدورة حياة الماء وبخار الزرع والنماء، لذا كان لها معبد على تل البحر، حيث موقع الدور الأثري حالياً في أم القيوين، وكان المعبد ممرداً باللآلئ والأصداف والقواقع والتراتيل، منقوشاً بتلاوات آرامية وزخارف فخمة جصيّة، على بقعة ساحلية متعرجة بأرخبيل الجزر والأخوار، والتي تكونت بعد تحولات مناخية عالمية بدءاً من العصر الحجري الأول.