الجزيرة يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام اتحاد كلباء

منير رحومة (دبي)

تدشن النسخة الـ41 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة منافساتها اليوم بإقامة 4 مباريات في دور الـ16، حيث تنطلق المسابقة الغالية على قلوب الجميع بلقاءات مهمة، أبرزها لقاء السحاب بين الأهلي والعين، في مواجهة أشبه بالنهائي المبكر، تجمع فريقين مرشحين بقوة للتتويج باللقب، لما يمتلكانه من لاعبين مميزين قادرين على المنافسة بقوة في مختلف المسابقات، إضافة إلى تدشين الجزيرة حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه بملاقاة اتحاد كلباء، والمباراة الثالثة بين الوصل وبني ياس واللقاء الأخير بين الظفرة وحتا.

وبالنسبة للقمة الكروية التي ستشد أنظار الشارع الرياضي، والتي ستحبس الأنفاس من أجل معرفة الفريق المتأهل إلى ربع النهائي، فتقام بداية من السابعة و55 دقيقة على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، وتعتبر المواجهة الأولى بين الفريقين في موسم 2016/&rlm 2017، بسبب تأجيل المباراة التي كانت مقررة بينهما ضمن الجولة الثالثة للدوري إلى 31 ديسمبر الجاري.

ويدخل الأهلي وصيف النسخة الماضية برغبة كبيرة في استغلال لقاء القمة لانتزاع فوز ثمين يرفع معنويات اللاعبين، ويعيد «الفرسان» إلى أجواء الانتصارات ويكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية في الموسم الحالي للمنافسة على الألقاب والبطولات، وتجاوز مرحلة فقدان التوازن التي عاشها في الدور الأول للدوري وأفقدته العديد من النقاط المهمة.

ويملك المدرب كوزمين نخبة من النجوم الكبار، سواء من الأجانب أو المواطنين، والذين في إمكانهم قيادة الفريق إلى الظهور بأفضل صورة وانتزاع بطاقة التأهل رغم قوة المنافس.