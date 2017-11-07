اعتقال 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية بالجزائر

الجزائر (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إن مفارز للجيش اعتقلت خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، أمس، في عمليات متفرقة في أنحاء البلاد.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن مفرزة للجيش اعتقلت ثلاثة عناصر وصفتها بـ«الخطيرة» لدعم الجماعات الإرهابية ببلدة ثنية العابد بولاية باتنة شرقي الجزائر.

ودمرت مفرزة أخرى للجيش مخبأ للإرهابيين وثلاثة ألغام تقليدية الصنع، وتحفظت على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزنتين للذخيرة، بمنطقة تاغدة، بولاية باتنة أيضاً.

وجرى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس القريبة من العاصمة، وولاية البيض جنوب غرب البلاد. وقالت وزارة الدفاع، إن هذه العمليات تأتي لتضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانياً.