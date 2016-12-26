مصر: رفع معدل النمو إلى 5% العام المقبل

القاهرة (أ ف ب)

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، أن حكومته تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 5% خلال العام المالي 2017 - 2018 وحفض معدلات البطالة إلى 11%.

وقال الجارحي، في بيان، إن مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017 - 2018 يستهدف «رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11%». وبحسب البيان، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 12٫6% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة منذ 2011 دفعت الحكومة إلى اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي حصلت بمقتضاه في نوفمبر الماضي على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وطلبت مصر هذا القرض بعد تناقص حاد في مواردها من العملات الأجنبية نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وشمل هذا البرنامج تحريراً كاملاً لسعر صرف الجنية المصري وإصلاحاً لمنظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.