مصر: رفع معدل النمو إلى 5% العام المقبل

القاهرة (أ ف ب)
أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، أن حكومته تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 5% خلال العام المالي 2017 - 2018 وحفض معدلات البطالة إلى 11%.
وقال الجارحي، في بيان، إن مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017 - 2018 يستهدف «رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5% لتحقيق عوائد اقتصادية تصل ثمارها لجميع فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تسهم في خفض معدلات البطالة إلى 11%». وبحسب البيان، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 12٫6% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
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وشمل هذا البرنامج تحريراً كاملاً لسعر صرف الجنية المصري وإصلاحاً لمنظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.
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