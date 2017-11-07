السعودية تنعى نائب أمير عسير في تحطم مروحية

الرياض (وام)

أعلن الديوان الملكي السعودي أمس، وفاة الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة عسير. وسيصلى على الفقيد اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وعزّى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أخاه الأمير مقرن بن عبدالعزيز برحيل ابنه الأمير منصور. جاء ذلك، خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض. ودعا الملك الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

من جانبه، عبر الأمير مقرن عن عزائه لخادم الحرمين الشريفين في الفقيد ومرافقيه، سائلاً الله أن يجزل لخادم الحرمين الشريفين الأجر والمثوبة على مواساته الأبوية.

وقال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، إنه تم العثور على حطام الطائرة المروحية التي فقد الاتصال بها، وكان على متنها نائب أمير منطقة عسير يرافقه مسؤولون في المنطقة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تقوم بعمليات البحث عن ناجين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الأمني، أنه وأثناء عودة الطائرة بعد جولة الفقيد التفقدية الدورية لعدد من المشاريع الساحلية غرب مدينة أبها - فقد الاتصال بها في محيط محمية ريدة.