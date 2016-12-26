«المركزي»: 4 مليارات درهم تمويلات وقروض في نوفمبر

أبوظبي (الاتحاد)

ضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 4 مليارات درهم جديدة خلال شهر نوفمبر 2016، ليرتفع بذلك إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% من 1570.2 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2016 إلى 1576.2 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

وخلال شهر نوفمبر 2016 ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 18 مليار درهم نتيجة لارتفاع بمقدار 22.2 مليار درهم في ودائع المقيمين، رغم انخفاض بمقدار 4.2 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 1% من 2544.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2016 إلى 2568.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016.

وقال المصرف المركزي: إن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.04% من 472.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2016 إلى 472.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2016.

وارتفع عرض النقـد (ن2) بنسبة 0.8% من 1203.3 مليار درهـم في نهاية أكتوبر 2016 إلى 1212.9 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2016.

كما ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 1.7% من 1362.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2016 إلى 1385.8 مليـار درهم في نهايـة نوفمبر 2016.

ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 0.6 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك التي غطت على انخفاض بمقدار 0.4 مليار درهم في الودائع النقدية،

كما يرجع الارتفاع في (ن2) بشكل أساسي لارتفاع بمقدار 9.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، في حين يعزى الارتفاع في (ن3) إلى ارتفاع بمقدار 13.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.