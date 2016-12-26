الاستثمار المؤسساتي يدعم الأسواق المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قدم المستثمرون المؤسساتيون دعماً لأسواق المال بالدولة خلال جلسة تداولات الأمس، مكنت الأسواق من التماسك والإغلاق في المنطقة الخضراء رغم عمليات بيع من المستثمرين الأجانب.

وخيم الحذر والهدوء على نشاط أسواق المال بالدولة، وفيما تركزت التداولات على عدد محدود من الأسهم المنتقاة، بلغت قيمة التداولات خلال جلسة الأمس، نحو 514 مليون درهم توزعت على السوقين بواقع 113,4 مليون درهم في سوق العاصمة ونحو 400,5 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس في المنطقة الخضراء بدعم من شراء المؤسسات، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0,05%، عند مستوى الإغلاق البالغ 4439 نقطة تقريباً، بقيمة تداولات 113,4 مليون درهم.

وشهدت جلسة التداول إبرام 888 صفقة على أسهم 29 شركة وكانت محصلتها ارتفاع أسعار 14 سهماً واستقرار أسعار 9 أسهم و تراجع أسعار 6 أسهم مقارنة مع إغلاق نهاية الأسبوع الماضي.