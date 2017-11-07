النائب العام السعودي: الموقوفون بقضايا فساد سيحالون إلى المحاكم

الرياض (وكالات)
أفاد النائب العام السعودي أمس، بأن الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في إطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.
وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان، إنه «تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل، وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة».
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كما كشف مسؤول حكومي لفرانس برس أن القائمة تضم 14 اسماً.
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وأكد محافظ البائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس، أن تشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام والتحقيق فيها، يؤكد أن مكافحة الفساد في أولويات القيادة الرشيدة حماية للمال العام، وحفظاً لحقوق الدولة، وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة بداية عهد جديد من الشفافية والحزم ضد من يحاول المساس بمقدرات الوطن وحقوق المواطنين.