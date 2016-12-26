دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في المقر الرئيسي للهيئة، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات على رأس وفد رفيع ضم كلا من المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعادل المرزوقي، مدير إدارة حرم الطريق، ومندانا العبيدلي، نائب مدير إدارة ومدير الدعم الفني‏في بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وروضة المحرزي، نائب مدير التسويق والاتصال المؤسسي ومدير الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، بحسب بيان أمس.

وحضر من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، ومروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع الابتكار‏ والمستقبل، وماجد الحازمي، نائب مدير أول –الشبكة الذكية.

وقال سعيد محمد الطاير: «هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئتين لإنجاح مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تهدف إلى تركيب وإدارة البنية التحتية اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، لخفض تلوث الهواء وحماية البيئة من الآثار الناجمة عن قطاع النقل والمواصلات في الإمارة».

من جهته، أكد مطر الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات المستمر على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر استناداً لخطة إمارة دبي والإمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستشارات وتبادل المعلومات في مجال المواصلات العامة وإدارة المشاريع وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.

وقال: إن الهيئة تشارك في «مبادرة التنقل الأخضر»، من خلال عضويتها في اللجنتين الفنية والتنفيذية المنبثقتين عن المبادرة، ولتحقيق إدراج السيارات الهجينة أو الكهربائية في أسطول هيئة الطرق والمواصلات بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي المشتريات السنوية للمركبات الجديدة اعتباراً من 2016 وحتى عام 2020، وقامت الهيئة بشراء وتشغيل 300 مركبة أجرة هجينة بنهاية 2016، وتعمل على تحويل 50% من أسطول مركبات الأجرة لمركبات هجينة بحلول عام 2021.