السعودية: سنتعامل مع حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب

الرياض (وكالات)
استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، مع رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، الأوضاع على الساحة اللبنانية.
من جانبه، أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أمس، أن المملكة لن ترضى أن يكون لبنان «مشاركاً في حرب على السعودية»، مضيفاً بالقول «سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات (حزب الله) التي تؤثر في القرارات كافة التي تتخذها حكومة لبنان». وأبلغ السبهان قناة «العربية»، بأن العاهل السعودي الملك سلمان أبلغ رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري بتفاصيل عدوان «حزب الله» على السعودية، مشيراً إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تعي خطر هذه الميليشيا على المملكة. وأضاف السبهان أن ميليشيات «حزب الله» تشارك في كل عمل إرهابي يتهدد السعودية، مؤكداً أن المملكة ستستخدم الوسائل السياسية كافة وغيرها لمواجهة ما أسماه «حزب الشيطان». وتابع «سنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب (حزب الله)»، مؤكداً أن هذا الحزب يؤثر في القرارات كافة التي تتخذها حكومة لبنان.
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وأكد السبهان، أمس، وجوب إنهاء سياسة تصدير الإرهاب من لبنان إلى دول المنطقة. وقال السبهان، في تغريده له على «تويتر»: «إن لبنان لن يقبل بأن يكون منصة لانطلاق الإرهاب إلى دولنا». ولفت السبهان إلى أن خيار أن يكون لبنان دولة إرهاب أو سلام، في يد القادة اللبنانيين، مشيراً إلى أن لبنان بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري لن يكون أبداً كما قبلها. وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن القوى السياسية كافة تجاوبت مع دعوات التهدئة بعد يومين على استقالة الحريري المفاجئة. وأكد عون خلال اجتماع مع المسؤولين الأمنيين في لبنان على «تجاوب كل القيادات السياسية مع دعوات التهدئة يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية».
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