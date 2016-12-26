أدنوك للتوزيع تفتتح محطة «المهذب» في أم القيوين

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «أدنوك للتوزيع» محطة خدمة «المهذب» في إمارة أم القيوين، حيث حرصت على توظيف مختلف إمكانياتها وخبراتها لتزويد المحطة الجديدة كغيرها من المحطات بمرافق وخدمات تلبي احتياجات العملاء على أتم وجه ممكن، بحسب بيان أمس.

وجهزت محطة خدمة «المهذب» الواقعة على طريق الإمارات بـ5 جزر و8 مضخات، لتقدم الوقود بأنواعه الثلاث إي بلس 91، وخصوصي 95 وسوبر 98، إضافة الديزل الصديق للبيئة والغاز الطبيعي للمركبات على مدار 24 ساعة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «بافتتاح محطة خدمة «المهذب» يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في إمارة أم القيوين إلى 14 محطة، الأمر الذي يؤكد التزامنا وعزمنا على استكمال خطتنا التوسعية الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا ومنتجاتنا عالية الجودة، ومواكبة النمو العمراني والسكاني الذي تشهده دولة الإمارات».

وأضاف: «يأتي افتتاح هذه المحطات الجديدة كجزء من سلسلة للإعلان عن مجموعة إضافية من محطات الخدمة التي سيتم افتتاحها قبل نهاية عام 2016، في حين تحمل الخطط التوسعية لعام 2017 في طياتها افتتاح 18 محطة خدمة إضافية في مختلف مناطق الإمارات الشمالية في الدولة».

وزوّدت محطة خدمة المهذب بمجموعة من المرافق التي من شأنها توفير تجربة تسوّق مميزة لروّادها، في مقدمتها متجر واحة أدنوك، ومطعم للوجبات السريعة وجهاز الصراف الآلي، إضافة إلى المسجد.