«دبي ‬التجارية»: إنجاز ‬50 ‬ألف ‬معاملة يومياً

دبي (الاتحاد)

بلغ متوسط المعاملات اليومية التي تنجزها دبي ‬التجارية، النافذة ‬الذكية ‬الموحدة ‬للتجارة ‬والخدمات ‬اللوجستية ‬في ‬دبي ‬والتابعة ‬لمجموعة ‬موانئ ‬دبي ‬العالمية ‬ما ‬يقارب ‬50 ‬ألف ‬معاملة، حيث تزود 820 خدمة وأكثر من 113 ‬ألف ‬مستخدم، بحسب بيان أمس.

وكرمت «دبي ‬التجارية» ‬شركاءها ‬الاستراتيجيين ‬والإعلاميين في مجال التجارة الذكية والخدمات اللوجستية في ‬إطار ‬التزامها ‬بتعزيز ‬الشراكة ‬بين ‬القطاع ‬العام ‬والقطاع ‬الخاص ‬للمساهمة ‬في ‬بناء ‬منظومة ‬اقتصادية ‬متكاملة ‬في ‬إمارة ‬دبي.

وكرمت «دبي التجارية» في الحفل المؤسسات التي ساهمت في خلق الفرص لتقديم الخدمات الذكية للمتعاملين، وتلك التي تكاملت مع المنظومة الإلكترونية والذكية لدبي التجارية كنظام الدفع الإلكتروني الآمن بكافة خياراته والحماية الإلكترونية وأمن المعلومات «رسوم»، بالإضافة إلى العديد من الشركات المزودة لخدمات التأمين الفوري على البضائع والعاملة في مجال التخزين وشركات النقل والشحن.

وقال أحمد ‬محبوب مصبح، ‬مدير جمارك ‬دبي: «إننا نعمل جميعاً لتحقيق رؤية قادتنا بأن تكون دبي المدينة الأذكى عالمياً في جميع المجالات، وها هي دبي التجارية تعمل جاهدة منذ أن تأسست للوصول لهذا الهدف، حيث أنها تزود 820 خدمة عبر بوابتها الإلكترونية والتي يستفيد منها ما يزيد على 113 ‬ألف ‬مستخدم، ‬وقد ‬بلغ ‬حجم ‬المعاملات ‬اليومية ‬عبر ‬البوابة ‬ما ‬يقارب ‬50 ‬ألف ‬معاملة، ‬وهذا ‬أشبه ‬بالمهمة ‬المستحيلة، ‬لكنها ‬تحققت ‬بفضل ‬القائمين ‬على ‬البوابة ‬وجهودكم ‬وتعاونكم ‬معهم»‬.

وأشار محبوب أن دبي التجارية في تطور مستمر من حيث توفير الخدمات الداعمة للعاملين في التجارة والخدمات اللوجستية وبصدد طرح خدمات جديدة وميسرة لهم كالمنصة الذكية لإدارة النقل البري وأخرى لحجز المستودعات.

وقال ‬المهندس ‬محمود ‬البستكي، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لدبي ‬التجارية: «تتمثل قوة الشركات العالمية الكبرى في التقنيات الحديثة التي تتبناها وقدرتها على مواكبة المتغيرات ومن الأمثلة على ذلك شركة فيسبوك وعلي بابا وإير بي إن بي، لذا يجب علينا أن نستثمر في الوسائل والأنظمة الذكية التي تمكننا من تقديم خدمات وحلول مبتكرة لعملائنا على غرار هذه الشركات ودعم مساعي الدولة للتقدم في جميع الميادين».

يذكر أن دبي التجارية توفر خدماتها بشكل حصري عبر بوابتها الإلكترونية المتعددة والمتكاملة التي تغطي قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير خدماتها كافة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، من أجل تسهيل المعاملات اليومية في أي وقت ومن أي مكان.

من ناحية أخرى، تتيح دبي التجارية إمكانات الربط والتكامل الإلكتروني مع كل من بوابة «رسوم» للدفع الإلكتروني الآمن ومنصة «تريد شيلد» للتأمين التي أصبحت متاحة لتوفير خدمات عديدة لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء.