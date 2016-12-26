«الدار»: إنشاءات «شمس ميرا» بأبوظبي وفق الجدول الزمني

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شركة الدار العقارية أن الأعمال الإنشائية في «شمس ميرا» تسير وفق الجدول الزمني المحدد. وأضافت في بيان أمس أنه يتم في الوقت الحالي، تقوية وتعزيز الصلب، وأعمال الأساسات والأعمدة والجدران للطوابق تحت الأرض، للمشروع الذي تطوره الشركة في جزيرة الريم بأبوظبي.

وأطلقت الدار العقارية مشروع «شمس ميرا» في يونيو من عام 2015، وتم بيع أكثر من 90% من الوحدات السكنية في المشروع الذي استقطب العديد من العملاء الجدد ليس فقط كمستثمرين وإنما الراغبين في السكن في وحدات سكنية بأسعار مناسبة بالقرب من منطقة الأعمال المركزية في أبوظبي (CBD).

كما بثت شركة الدار العقارية، فيديو جديدا لعرض تطور العمليات الإنشائية في «شمس ميرا»، أول مشروع سكني للدخل المتوسط، حيث بدأت الملامح المعمارية للمشروع في الظهور.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية:«يعد إطلاق مشروع«شمس ميرا»حدثاً مهماً باعتباره أول مشروع تطلقه الدار العقارية للدخل المتوسط، وهو ما أسهم في توفير منتج مناسب يتميز بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة. وفي الوقت الحالي، تتقدم الأعمال الإنشائية في المشروع ليشكل إضافة نوعية لمنطقة«شمس أبوظبي»في جزيرة الريم».

وأضاف: «يمثل سوق العقارات للدخل المتوسط والأسعار المناسبة للوحدات السكنية فرصة هامة للإمارة، ويعد مشروع «شمس ميرا» دليلاً يعكس قدرتنا على تحقيق النجاح في هذا المجال».