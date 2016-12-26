جمارك دبي تنظم أسبوع «إسعاد العملاء»

دبي (الاتحاد)

تنظم جمارك دبي في الفترة من 22 إلى 26 يناير 2017 أسبوع الجمارك الثاني تحت شعار إسعاد العملاء، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام، حيث تهدف الفعاليات إلى توعية وتثقيف كل فئات وشرائح المجتمع بدور جمارك دبي في تيسير التجارة، دعماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة دبي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إطلاع الجمهور على جهود الدائرة في حماية أمن وسلامة واقتصاد المجتمع.

وأعدت جمارك دبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة طيلة أيام أسبوع الجمارك الثاني، حيث تنظم الدائرة في افتتاح الأسبوع ندوة متكاملة حول العمل الجمركي في دولة الإمارات بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية في إمارات الدولة، كما يشهد أسبوع الجمارك الثاني تنظيم سلسلة من المعارض والمحاضرات وورش العمل في المراكز الجمركية بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية، كما سيتم تنظيم أنشطة وفعاليات موجهة للجمهور في مراكز التسوق وترتيب رحلات تثقيفية لطلاب المدارس والجامعات بهدف توعية الأجيال الجديدة بدور العمل الجمركي في التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، وسيتم تكريم المتميزين في حفل تقيمه الدائرة في ختام فعاليات الأسبوع.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إسعاد الناس، نحرص على تعزيز الشراكة مع المتعاملين والجمهور لنضمن مشاركة كل فئات المجتمع في دعم جهودنا الهادفة إلى تطوير العمل الجمركي، وتقديم الخدمات المتطورة للتجار والمستثمرين على طريق التقدم إلى مرحلة «الإمارات ما بعد النفط»، عبر الارتقاء بأداء قطاع التجارة الخارجية ليساهم بفعالية في تنويع بنية الاقتصاد الوطني، فقد أصبح الوصول إلى الجمهور واطلاعه على أنشطتنا وأعمالنا من المهام الأساسية التي تمكننا من تحقيق النجاح في تنفيذ أهداف الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات، وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، بالعمل على استكمال الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، عبر تحفيز الإبداع والابتكار في تطوير الخدمات المقدمة إلى المتعاملين لإسعادهم باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كل مجالات عملنا».

وأضاف سلطان أحمد بن سليم، إن اليوم العالمي للجمارك يعد من أفضل المناسبات للتوجه إلى الجمهور بفعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية متكاملة ترسخ الوعي بضرورة مشاركة كل فئات المجتمع في مسيرة التطوير الشامل لاقتصادنا، تلبيةً لتطلعات القيادة الحكيمة بالتقدم إلى المركز رقم 1 عالمياً في كل المجالات، مشيراً إلى أن مشاركة الجمهور أصبحت ضرورة أساسية لتطوير عملنا بعد أن مكنتنا خدمات الحكومة الذكية من الوصول إلى المتعاملين على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، فأصبح لهم دور فاعل وحيوي في تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة التي تمكننا من الارتقاء بمستوى خدماتنا وأنشطتنا.

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إن فعاليات أسبوع الجمارك الثاني تهدف إلى مخاطبة المجتمع وتعريفه بدورنا في خدمة الاقتصاد الوطني، فالنجاح في تطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية يتطلب استجابة الجمهور في التفاعل مع جهودنا التطويرية، ولذلك تكتسب أنشطة وحملات التوعية والتثقيف أهمية مضاعفة الآن، وهذا ما دفعنا لإعداد برنامج متكامل للفعاليات في أسبوع الجمارك الثاني الذي ننظمه بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، حيث تمتاز فعاليات الأسبوع بالتنوع لتخاطب مختلف الشرائح والفئات، وفي مقدمتهم المتعاملون والأجيال الجديدة والجمهور عموماً.

وأضاف أحمد محبوب مصبح: «تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً بأفكار وآراء الجمهور، ونحرص على تشجيع كل أفراد المجتمع على تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة التي تدعم جهودنا لتطوير الأداء الجمركي وتطوير الخدمات التجارية، لتعزيز ما حققته دولة الإمارات من تقدم في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وقد أثمرت جهودنا الهادفة لإسعاد العملاء، فحصلت جمارك دبي على المرتبة الأولى في مؤشر السعادة العام على مستوى الدوائر الحكومية في دبي للعام 2016 بنسبة 94.9%، وفقاً لنظام قياس مؤشر السعادة الذكي الذي أطلقه مكتب مدينة دبي الذكية».