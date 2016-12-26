«جافزا» تطلق مبادرة طموحي لتدريب الكوادر الوطنية

دبي (الاتحاد)

أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية مبادرة «طموحي» لتدريب الكوادر الإماراتية وصقل مهاراتها وإكسابها الخبرة اللازمة في سوق العمل‏‭ ‬من ‬خلال ‬توقيع ‬عدد ‬من ‬الاتفاقيات ‬مع ‬نخبة ‬من ‬الشركات ‬العالمية ‬العاملة ‬في ‬«جافزا» ‬بينها ‬«جنرال ‬إلكتريك»، ‬ومارس، ‬أوبرثور ‬تكنولوجيز، ‬وبي ‬آند ‬جي، ‬ومجموعة ‬شلهوب، ‬والبداد، ‬ونافكو، ‬وبافاراتي ‬مع ‬توقعات ‬بانضمام ‬شركات ‬جديدة ‬إلى ‬المبادرة ‬مستقبلاً.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مبادرة طموحي الأولى من نوعها على مستوى المناطق الحرة في الدولة تستهدف إيجاد أعضاء فاعلين منتجين في المجتمع متسلحين بالمعرفة والخبرة، وستتيح المبادرة إطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب الإماراتي عبر تدريبهم في كبرى الشركات المتعددة الجنسيات في المنطقة الحرة لجبل علي، حسب احتياجات السوق المحلي بحيث تتوفر فرصة لهؤلاء الشباب لاستيعابهم في صفوف هذه الشركات وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل وفق منظومة عمل متطورة، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه المبادرة على كافة المناطق الحرة والمؤسسات الحكومية الأخرى في الدولة لاستفادة الكوادر الوطنية من خبرات القطاع الخاص.

وقال «تهدف (طموحي) إلى الاستثمار في العقول من خلال دعم وتسهيل دخول الشباب الإماراتي إلى الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها من مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية. وتوحّد هذه المبادرة جهود (جافزا) وموانئ دبي العالمية من جهة والشركات العاملة تحت مظلة المنطقة الحرة من جهة أخرى لتلبية الاحتياجات المتزايدة‏‭ ‬للتدريب ‬المهني ‬عالي ‬الجودة ‬وإكساب ‬الشباب ‬المعرفة ‬والمهارات ‬اللازمة ‬للانضمام ‬لشركات ‬ومؤسسات ‬القطاع ‬الخاص ‬الذي ‬يعتبر ‬أحد ‬أعمدة ‬نهضة ‬وتطور ‬دبي»‬.

وأضاف ابن سليم أن المبادرة ستعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي النظري والتدريب المهني في بيئة عمل حقيقية تساعد الشباب على الانتقال السلس إلى الحياة العملية وتطوّر ثقافتهم المؤسسية وتزيد فرص تقدمهم وفق تخصصهم الجامعي من خلال العمل في إحدى الإدارات التي تتناسب مع تخصص وطموح المتدرب للحد من التحديات التي تواجه الشباب الباحثين عن عمل.

وأفاد «تكرس طموحي ثقافة الاحتراف المهني لدى الخريجين الجدد عبر وضع إطار استراتيجي شامل وفق أهداف متكاملة واضحة المعالم تماشياً مع خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021 لتأهيل‏‭ ‬خريجي ‬الجامعات ‬المواطنين ‬على ‬مستوى ‬الدولة ‬بما ‬يفتح ‬أفاقاً ‬أرحب ‬أمامهم ‬في ‬سوق ‬العمل ‬ويحقق ‬ميزة ‬تنافسية ‬للاقتصاد ‬الوطني»‬.

وتمتد فترة البرنامج من 6 إلى 12 شهراً يحصل خلالها المتدرب على حوافز شهرية وإمكانية التوظيف في الشركات حسب الجدارة والشواغر المتوافرة، وفي سبيل شرح المبادرة للخريجين والطلاب وقعت «جافزا» عدداً من الاتفاقيات مع مجموعة من الجامعات الوطنية لتعريف طلاب الجامعات المقبلين على سوق العمل عن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة ليتم استقطابهم وتدريبهم في إحدى الشركات العالمية.

ويمر المتدرب بعدة مراحل رئيسة تنتهي بالتقييم حسب الأداء وحصوله على شهادة مصدقة من الجهات الرسمية في دبي تعتبر بمثابة جواز سفر لمستقبله المهني وتفتح أمامه فرص عمل جديدة.