«غرفة الشارقة» تبحث الاستفادة من الابتكار والبحوث العلمية

الشارقة (الاتحاد)

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً مع جامعة الشارقة في إطار التعاون المشترك والتنسيق القائم بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل وخصوصاً في مجال البحث العلمي لخدمة مجتمع الأعمال والطلاب وبناء اقتصاد المعرفة.

وناقش الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر غرفة الشارقة، سبل استفادة الغرفة من خبرة الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية في مجال إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية والاستبيانات التي تُعدّها الغرفة بشكل دوري ومنتظم.

كما بحث الاجتماع الذي عقد بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، فرص إشراك طلاب الجامعة في إعداد البحوث والدراسات الاقتصادية على أرض الواقع بالتعاون مع الغرفة، وانخراطهم في الزيارات الميدانية بما يعزز خبراتهم العملية وذلك تحت إشراف الهيئة التدريسية في الجامعة.

وأكد عبدالله سلطان العويس، الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع جامعة الشارقة وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم ويحفز مجالات الابتكار والبحوث العلمية ونشر المعلومات في مجالات الخدمات التي تقدمها الغرفة لقطاع الأعمال وتعزيز تنافسيته.