«أبوظبي للتنمية» يحتل المرتبة الثانية في حجم المساعدات الإنمائية الخارجية للدولة

أبوظبي (الاتحاد)

احتل صندوق أبوظبي للتنمية المرتبة الثانية في حجم المساعدات الإنمائية الخارجية للدولة لعام 2015 بـ 2.7 مليار درهم من إجمالي المساعدات المدفوعة والبالغة 32.3 مليار درهم، فيما جاءت المساعدات الحكومية في المرتبة الأولى بـ 86.1% من إجمالي المساعدات بقيمة 27.8 مليار درهم «7.57 مليار دولار».

وأشاد صندوق أبوظبي بنتائج تقرير وزارة الخارجية والتعاون الدولي حول المساعدات الخارجية للدولة لعام 2015.

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في بيان أمس، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة تواصل دورها الريادي في تقديم المساعدات الإنمائية والإنسانية لمختلف دول العالم، مشيراً إلى أن نشاط الصندوق التنموي جاء امتداداً لهذا الدور الهام.

وأشار إلى أن مساعدات الصندوق الإنمائية خلال 2015، التي وصلت إلى 2.7 مليار درهم، تؤكد الالتزام الصندوق بالحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات في العمل التنموي العالمي، ومواصلة لعب الدور الحيوي في هذا المجال.

وأضاف السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية وإلى جانب دوره الرئيس في تقديم القروض الميسرة للدول النامية، يقوم بإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي من خلال الإشراف والمتابعة المباشرة على آلية تنفيذ وسير المشاريع في تلك الدول.

وبين أن التقرير يعكس بشكل ملموس نجاح سياسة دولة الإمارات في زيادة فاعلية مساعداتها الخارجية بمختلف أشكالها خاصة التنموية، مشيراً إلى أن استحواذ المساعدات التنموية لعام 2015 على المرتبة الأولى بمقدار 29.7 مليار درهم وبنسبة 92%، متقدمة بذلك على المساعدات الإنسانية والخيرية بفارق كبير يدل على إيمان حكومة أبوظبي بأهمية هذا النوع من المساعدات للدول النامية وتأثيراتها المباشرة على تطوير المجتمعات وتحسين مستوى حياة الشعوب ومساعدتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تطمح لها.

وأضاف أن هذه السياسة تتوافق مع استراتيجية نشاط الصندوق الإنمائي والتي تركز بشكل واضح على تمويل المشاريع في القطاعات التنموية الأساسية والبنية التحتية مثل المياه والزراعية والنقل والمواصلات والطاقة والصناعة والإسكان وذلك لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول النامية.

يشار إلى أن المساعدات الموجهة للدول في قارة أفريقيا حصلت على النصيب الأكبر بما قيمته 25.11 مليار درهم مقارنة بـ 14.67 مليار درهم في عام 2014، في ما بلغت قيمة المساعدات الإماراتية في قارة آسيا 6.63 مليارات درهم وفي كل من أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية ما قيمته 586.94 مليون درهم.