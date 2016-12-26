«اقتصادية دبي»‭ ‬تطلق ‬حملة للاحتفال ‬بيوم ‬موظفي ‬التجزئة

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة التميز لقطاع الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حملة لتشجيع متاجر البيع بالتجزئة على الاحتفال بيوم موظفي التجزئة لهذا العام، ومشاركة قصص مثل هذه الاحتفالات عبر الهاشتاج #BEDforRED. ‬وتندرج ‬الحملة ‬ضمن ‬إطار ‬المساعي ‬الرامية ‬إلى ‬تعزيز ‬سعادة ‬الموظفين ‬وتعزيز ‬جودة ‬الخدمات ‬في ‬الإمارة ‬وخصوصاً ‬في ‬قطاع ‬التجزئة.

ويقام يوم موظفي التجزئة في ديسمبر من كل عام، تقديراً لدور هؤلاء الموظفين في تحقيق رضا وسعادة العملاء في هذا القطاع المحوري.

وتعاونت «إدارة التميز لقطاع الأعمال» هذا العام مع «أمانة تجار وشركاء التجزئة في الهند» من أجل الترويج لهذه الاحتفالات في الإمارة.

وقالت شيخة أحمد البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي: «يعزى جانب كبير من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دبي ومكانتها الرائدة عالمياً إلى تميزها في قطاع البيع بالتجزئة. ويعتبر المشهد العام وجودة الخدمات التي يوفرها موظفو التجزئة من المزايا الرئيسية التي تدعم جهود الإمارة لتحقيق السعادة وتميز الخدمات».