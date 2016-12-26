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لرفع مستويات السعادة والتنافسية

«اقتصادية دبي»‭ ‬تطلق ‬حملة للاحتفال ‬بيوم ‬موظفي ‬التجزئة
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تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة التميز لقطاع الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي حملة لتشجيع متاجر البيع بالتجزئة على الاحتفال بيوم موظفي التجزئة لهذا العام، ومشاركة قصص مثل هذه الاحتفالات عبر الهاشتاج #BEDforRED. ‬وتندرج ‬الحملة ‬ضمن ‬إطار ‬المساعي ‬الرامية ‬إلى ‬تعزيز ‬سعادة ‬الموظفين ‬وتعزيز ‬جودة ‬الخدمات ‬في ‬الإمارة ‬وخصوصاً ‬في ‬قطاع ‬التجزئة.

ويقام يوم موظفي التجزئة في ديسمبر من كل عام، تقديراً لدور هؤلاء الموظفين في تحقيق رضا وسعادة العملاء في هذا القطاع المحوري.

وتعاونت «إدارة التميز لقطاع الأعمال» هذا العام مع «أمانة تجار وشركاء التجزئة في الهند» من أجل الترويج لهذه الاحتفالات في الإمارة.

وقالت شيخة أحمد البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي: «يعزى جانب كبير من الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دبي ومكانتها الرائدة عالمياً إلى تميزها في قطاع البيع بالتجزئة. ويعتبر المشهد العام وجودة الخدمات التي يوفرها موظفو التجزئة من المزايا الرئيسية التي تدعم جهود الإمارة لتحقيق السعادة وتميز الخدمات».

وأضافت البشري: «يستأثر قطاع التجزئة بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، ولطالما لعب دوراً محورياً كجهة توظيف واسعة النطاق في الإمارة. وتصنف الدراسات دبي في المرتبة الثانية بين أهم مراكز تجارة التجزئة في العالم، وذلك بفضل احتضانها لأشهر العلامات التجارية. ولابد لذلك من الاحتفاء بالجهود الكبيرة التي بذلها موظفو التجزئة لإنجاز ما حققته المدينة اليوم ودعمهم مساعي دبي لتغدو المدينة الأكثر سعادة وتنافسية في العالم». ... المزيد
     
 

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