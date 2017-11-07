قرقاش: لن نقبل بأن نكون تحت خطر صواريخ إيران

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية استهداف ميليشيات الحوثي الفاشلة للرياض بصواريخ باليستية إيرانية بأنه تطور خطير يضع الأولويات في نصابها الصحيح، وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول. وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر» «خطر تحويل الحوثي إلى حزب الله جديد ماثل أمامنا، ورفضه الحل السياسي خلال الفترة السابقة يؤكد أن المرونة معه ليس هذا وقتها، تصعيده سيضره».

وأضاف قرقاش «الهجوم الباليستي الحوثي الإيراني على الرياض يجعل ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية أولوية عاجلة، لن نقبل بأن نكون تحت خطر هذا البرنامج». وختم قائلا «وفي هذا السياق من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي، موقف المرتبك ومواقف الحياد ليس هذا مكانها أو زمانها».

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أن المملكة لن تسمح بأي تعديات على أمنها الوطني.

وأضاف الجبير في تغريدات على موقع «تويتر»: «تحتفظ المملكة بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية، ونؤكد أن لا تسامح مع الإرهاب ورعاته». وتابع: «الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، وكل يوم يتضح بأن ميليشيا الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن».