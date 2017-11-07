«اراب ويكلي»: زي الضحية لتميم لم يخدع أحداً



تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017 لندن (موقع 24) كتبت مديرة تحرير صحيفة «ذي اراب ويكلي» الصادرة من لندن إيمان زيات أنّ أمير قطر تميم بن حمد تنكّر بزيّ لم يناسبه جيّداً قبيل احتفالات هالوين في الولايات المتّحدة، إذ أنه خلال مقابلة مختصرة مع برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة سي بي أس، لعب دور الضحية البريئة في الأزمة التي جعلت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) تقطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع قطر. وأشارت إلى أن قطر تتمتع بتاريخ مضطرب مع جيرانها الخليجيين، إذ في عام 2002 قامت السعودية باستدعاء مبعوثها الديبلوماسي إلى قطر بعدما أدلى سعوديّون منشقون بآراء مثيرة للجدل على قناة الجزيرة، كما تصاعدت التوترات سنة 2014 حين اتّخذت ثلاث دول من مجلس التعاون (السعودية والإمارات والبحرين) خطوة غير مسبوقة عبر سحب سفرائها من قطر ردّاً على دعمها المجموعات العدائية في مصر واليمن، وفي 23 نوفمبر 2013، وقعت دول مجلس التعاون اتفاق الرياض الذي يلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للجيران ويحظر الدعم المالي والسياسي عن المجموعات المتطرفة.