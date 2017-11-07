«ديلي كولر»: كراهية قطر تتزايد أميركياً

واشنطن (مواقع إخبارية)

قال الكاتب الأميركي أندريو هارود، إنّ أكبر مؤيد للجماعات الإرهابية هو أمير قطر تميم بن حمد، الذي سعى مؤخرا في محاولة رخيصة لترتيب لقاء مع الجاليات اليهودية الأميركية لتخفيف المعاناة التي تواجهها الدوحة بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). وأضاف في مقال بصحيفة «ديلي كولر». «إن كراهية قطر زادت في الأوساط السياسية الأميركية بسبب سوء سمعتها الدولية كأكبر داعم لجماعة الإخوان وحركة حماس». وأوضح أن قطر لجأت لأسلوبها المعتاد بدفع مبلغ قيمته 50 ألف دولار لأحد القيادات اليهودية، هو نيكولاس موزين، بهدف ترتيب لقاء بين أمير قطر وأعضاء الجالية خلال سبتمبر الماضي، إلّا أنّ ذلك الأمر قوبل باستنكار وتوبيخ لزميلهم اليهودي، ولكن تحقق الأمر في النهاية بينما طالب أعضاء الجالية أمير قطر باللجوء لوسيلة أخرى غير دفع الأموال لكسب رضا جيرانه والغرب. وقال إنّ قطر عملت لسنوات كممول رئيسي لحركة حماس، ودعمت عناصر القاعدة، كما كانت شبكة الجزيرة مشجعة للإرهاب، وبثّت رسائل تدعو إلى القتل الجماعي لليهود، من خلال برامج يوسف القرضاوي، الذي أيّد محرقة هتلر لليهود.