الاتحاد (بيروت)
أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن أسماء الفائزين بـ«جائزة كتابي» 2017 لأدب الطفل العربي في دورتها الرابعة، وذلك في إطار مشروعها الإسهام في تطوير تعلّم اللغة العربية وتعليمها «عربي21».
وتتميّز الجائزة بمشاركة الأطفال والناشئة من أربع دول عربية، هي السعوديّة وسلطنة عُمان والأردن ولبنان، في تقييم ما كُتب لهم من قصص علمية/ واقعية أو خيالية، صدرت في طبعتها الأولى خلال عامي 2015 و2016 ووصلت إلى القائمة القصيرة، وذلك بإشراف لجنة تضمّ عدداً من الخبراء الإقليميّين.
|
وتشمل الجائزة الفئات العمرية التالية: من 4 إلى 6 سنوات، ومن 7 إلى 9 سنوات، ومن 10 إلى 13 سنة. وتُوزّع بالتساوي ما بين الكاتب، والرسّام، ودار النشر، لكلّ كتاب فائز.
|
وفاز عن فئة الكتاب الخيالي: «قمر يحرسُ بيت كرمل» للكاتبة هديل ناشف، رسومات ديما أبو محسن، (دار العالم العربي للنشر والتوزيع)، «طفلةُ العرائس» للكاتبة عبادة تقلا، رسومات صباح كلّا، (دار البنان)، «الأميرة إليسار» للكاتب إلياس زغيب، رسومات سمير غنطوس، (دار النديم).
تجدر الإشارة إلى أن الجوائز ستُوزّع على الفائزين في حفل خاصّ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تنظّمه مؤسّسة الفكر العربي في إطار مشروعها «عربي 21» في فبراير 2018، بالتعاون مع جامعة زايد في دولة الإمارات العربية المتّحدة.