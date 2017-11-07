«الشارقة للفنون» تعلن أسماء القيّمين لـ «بينالي 14»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، أمس الأول، عن اختيار القيّمين الثلاثة للنسخة الرابعة عشرة من بينالي الشارقة، المقرّر عقدها في مارس 2019، وهم: زَوي بُت، وعمر خُليف، وكلير تانكونس. وستطرح النسخة المقبلة من بينالي الشارقة التي تقام تحت عنوان «خارج السياق»، تساؤلات حول إمكانية إنتاج الفن، خاصة حين تصبح الثقافة المادية تحت تهديد التدمير البشري المستمر وتدهور المناخ.

وينحدر قيّمو بينالي الشارقة من مؤسسات في بلدان مختلفة من حول العالم، استكشفوا مواضيع البينالي بكل تنوعاتها، مثل تغير المناخ، الزراعة، الصراع السياسي، والإنتاج الفني.

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «تهيمن المعلومات التنافسية والتواريخ المتقلبة على الحياة الراهنة التي أصبحت واقعاً يثير تساؤلات مهمة بشأن مسار الفن المعاصر، بالإضافة إلى الظروف التي تحدث فيها»، مضيفة: «وفي هذا الإطار يقدم كلٌّ من القيّمين زَوي بُت، وخُليف، وتانكونس، وجهات نظر مختلفة بطريقة استثنائية للإجابة عن هذه التساؤلات، وليعكسوا معاً الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفنانون والمجتمع ككل في الوقت الراهن»، مشيرة إلى أن «هدف البينالي في دورته الرابعة عشرة هو تعميق سياق هذه التساؤلات من خلال الأعمال الفنية التي تحفّز الفكر، وغالباً ما تكون تجريبية».

سيشتمل البينالي في دورته الجديدة على معارض يشرف عليها القيمون الثلاثة، والتي تضم مجموعة من تجارب وأعمال فنانين معاصرين، من ضمنها أعمال تركيبية ضخمة تنتج بتكليف من البينالي، إلى جانب عروض أدائية وسينمائية.

ويتطرق بينالي الشارقة 14 الذي سيعرض في المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون، ومناطق تراثية وفنية أخرى في إمارة الشارقة، إلى مواضيع تتراوح بين الهجرة والشتات، ومفاهيم الزمن وتأويل التواريخ المتعلقة بالحركة المستمرة في عالم اليوم، وعلاقتها مع ما يعرف بـ»حجرة صدى» للمعلومات والتاريخ. وفي استجابة لدعوتهم لاستكشاف القضايا والاستفسارات الشاملة المقترحة من «خارج السياق»، سيقدم القيّمون ثلاثة معارض منفصلة، يوجّهون عبرها الدعوة إلى مجموعة مختارة من الفنانين من الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذه الدورة.

وثمة ثلاثة معارض هي: «رحلة تتخطى المسار» من تقييم زوي بوت، و»صياغات لزمن جديد» من تقييم عمر خليف، و»ابحث عني فيما تراه» من تقييم كلير تانكونس، ستشكل بعناوينها واختياراتها من الأعمال، الإطار المفاهيمي والثقافي لدورة البينالي المقبلة.