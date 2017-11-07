«الشارقة للفنون» تعلن أسماء القيّمين لـ «بينالي 14»

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، أمس الأول، عن اختيار القيّمين الثلاثة للنسخة الرابعة عشرة من بينالي الشارقة، المقرّر عقدها في مارس 2019، وهم: زَوي بُت، وعمر خُليف، وكلير تانكونس. وستطرح النسخة المقبلة من بينالي الشارقة التي تقام تحت عنوان «خارج السياق»، تساؤلات حول إمكانية إنتاج الفن، خاصة حين تصبح الثقافة المادية تحت تهديد التدمير البشري المستمر وتدهور المناخ.
وينحدر قيّمو بينالي الشارقة من مؤسسات في بلدان مختلفة من حول العالم، استكشفوا مواضيع البينالي بكل تنوعاتها، مثل تغير المناخ، الزراعة، الصراع السياسي، والإنتاج الفني.
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سيشتمل البينالي في دورته الجديدة على معارض يشرف عليها القيمون الثلاثة، والتي تضم مجموعة من تجارب وأعمال فنانين معاصرين، من ضمنها أعمال تركيبية ضخمة تنتج بتكليف من البينالي، إلى جانب عروض أدائية وسينمائية.
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وثمة ثلاثة معارض هي: «رحلة تتخطى المسار» من تقييم زوي بوت، و»صياغات لزمن جديد» من تقييم عمر خليف، و»ابحث عني فيما تراه» من تقييم كلير تانكونس، ستشكل بعناوينها واختياراتها من الأعمال، الإطار المفاهيمي والثقافي لدورة البينالي المقبلة.