مربية في ميتم تقتل مولودها خوفا من فقدان عملها

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

قتلت امرأة روسية مولودها الجديد مدعية أنها تخاف من فقدان عملها في دار للأيتام إذا عرف مشغلوها أنها أنجبت طفلاً جديداً.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المرأة، التي لم يذكر اسمها، كانت تخفي حملها عن زملائها في العمل ثم ألقت مولودها في موقد يستخدم لتسخين «الساونا» في قريتها.

ووقعت هذه الحادثة المفجعة في قرية بلاغوفشنكا في منطقة كمروفو الروسية.

وقال مصدر في القرية «أنجبت المرأة، البالغة من العمر 34 عاماً والأم لثلاثة أطفال، بينما كان زوجها يصطاد السمك وأحرقت المولود حتى الموت في الموقد».

وأضاف «كانت خائفة من فقدان عملها». وخلال فترة حملها، أبلغت المرأة الجميع أنها زاد وزنها فحسب في الآونة الأخيرة.

وأكد المصدر أن زوج المرأة أصيب بموجة غضب وضربها ثم اتصل بالشرطة.

واعتقلت المرأة وهي تخضع الآن لفحوص نفسية، بحسب الشرطة.