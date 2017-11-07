حاكم الشارقة: مشاركة «أكاديمية شرطة دبي» تعزز الوعي الأمني

دبي (الاتحاد)

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جناح أكاديمية شرطة دبي، خلال افتتاح سموه لمعرض الشارقة الدولي للكتاب بمركز إكسبو، في دورته السادسة والثلاثين، وكان في استقباله اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة، بمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالأكاديمية، في المحافل الثقافية لنشر المعرفة التخصصية، وزيادة الوعي الأمني في مجتمعاتنا، إلى جانب جهودها وإسهاماتها في إثراء الساحة العلمية على مستوى الوطن العربي من خلال إصداراتها ومؤلفاتها الشرطية والأمنية والقانونية المتميزة.

ونقل اللواء ابن فهد، لصاحب السمو حاكم الشارقة، تحيات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية، مثمناً جهود سموه الرائدة في دعم الحركة الفكرية والثقافية على مستوى الوطن العربي، وإيصال رسالة الشارقة الثقافية للعالم أجمع حتى أضحت -عاصمة الثقافة العربية -وقاعدة فكرية وقدوة للعديد من دول العالم.

وأكد اللواء ابن فهد أن مشاركة الأكاديمية في معارض الكتب المحلية والإقليمية والعالمية، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، لنشر الإنتاج الفكري للأكاديمية من المؤلفات القانونية والشرطية والأمنية، والمساهمة في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة للدولة في بناء مجتمع المعرفة، ثم قدم لسموه شرحاً موجزاً عن الإصدارات المشاركة في المعرض، والتي بلغت (200) إصدار تخدم الباحثين والقانونيين من القضاة والمحامين والعاملين في قطاع المحاكم والنيابة العامة.