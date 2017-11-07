سلطان القاسمي يوجّه باقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 مليون درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة 36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف دعم المكتبات العامة في الإمارة، وذلك استمراراً لنهج سموه الدائم في إثراء المكتبات بأحدث الإصدارات.

وتأتي المبادرة ضمن جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في ضمان التحديث المستمر لمحتويات المكتبات العامة في إمارة الشارقة، ورفدها بكل جديد من الإصدارات التي تخدم الباحثين والمثقفين والمتخصصين، وطلبة المدارس والجامعات، وجميع المهتمين بالشأن المعرفي في الإمارة، ودولة الإمارات، إضافة لمساعي سموه المتواصلة لدعم الناشرين والعاملين في صناعة الكتاب، ودفع مسيرة إنتاج المعرفة.

وتشكل المكتبات العامة في إمارة الشارقة وجهة معرفية وثقافية لسكان الإمارة وزوارها، الذين يجدون فيها ما يتطلعون إليه من الكتب، والدوريات، والنشرات، ومصادر المعلومات الأخرى، والتي يتم تطويرها بشكل مستمر، من خلال اقتناء الكتب من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وغيره من المعارض التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، إضافة إلى الاقتناء المباشر من دور النشر والمكتبات التجارية.

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجّه في الدورة السابقة للمعرض بتخصيص أربعة ملايين درهم إماراتي لدعم ورفد رفوف المكتبات العامة في الشارقة بأحدث الإصدارات المحلية والعربية والأجنبية.