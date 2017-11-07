كولومبيا.. الطريق الوعر إلى السلام

منذ التوصل إلى تسوية للصراع في كولومبيا، وهو أطول حروب أميركا اللاتينية، ظل الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس يحظى بحفاوة كبيرة حول العالم، كما حصل على جائزة نوبل للسلام. ولهذا فقد يتوقع المرء أن يذهب سانتوس أخيراً إلى التقاعد أو تولي منصب شرفي في بلاده. ولكن الصورة ما زالت أكثر تعقيداً مما قد يبدو لأول وهلة، فاتفاق السلام الذي توصل إليه سانتوس في العام الماضي ظلت تعترضه المشكلات والعراقيل. وقد انتهت الشهر الماضي مسيرة للمزارعين ضد أمر رسمي بإزالة زراعة نبات الكوكا -الذي يستخرج منه الكوكايين- بالقوة. وفي يوم 26 أكتوبر، اختفى أيضاً زعيم بارز من جماعة مقاتلة وافقت على إلقاء السلاح، مما يذكي تكهنات بأن المتمردين ربما يحبطون الاتفاق. واعترفت أيضاً جماعة متمردة أخرى، مشاركة حالياً في محادثات السلام، بقتل أحد زعماء جماعات السكان الأصليين، مما أثار الغضب من تراخي الحكومة الشديد ضد المجرمين.
وبالإضافة إلى تصاعد الاستياء، تشتت تركيز حكومة سانتوس بعيداً عن جهود إحلال السلام. وكانت الحكومة قد تعهدت بتعزيز التنمية في الريف، وإقامة محاكمات في جرائم الحرب، ورعاية المقاتلين الذين تركوا جماعة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا «فارك» وإدماجهم في تيار السياسة الرئيسي، وبالتالي تحول منطق العنف إلى منطق صناديق الاقتراع. ولكن هذه المقترحات تعطلت في المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه أعضاء غير مقتنعين بجدوى عملية إحلال السلام. وفي الأسبوع الماضي منع رودريجو لارا ريستريبو، رئيس الغرفة الأدنى في المجلس التشريعي، ممثلي «فارك» من دخول المجلس إلى أن يتم استجوابهم في محكمة خاصة بالسلام لم يتم تشكيلها بعد. والسلام لن يتحقق طبعاً إلا بالمضي قدماً في تنفيذ هذه الوعود.
وقد أنهى سانتوس الحرب الكولومبية، بعد نصف قرن من الصراع الذي أودى بحياة 200 ألف شخص وهجّر ملايين الأشخاص من ديارهم، وبعد أربع سنوات من المفاوضات المشحونة التي تعرضت لانتكاسات عدة. ولكنه ما زال بحاجة إلى أن يقنع الكولومبيين بجدوى السلام، خاصة من رفضوا بفارق طفيف الصورة الأولى لخطة السلام في أكتوبر الماضي.
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ومن المشجع أن المزارعين الذين كانوا يكسبون قوتهم من حصاد وبيع أوراق الكوكا قد سجلت في صفوفهم مواقف إيجابية. وقد تعهدت 25 ألف أسرة بالتخلي عن زراعة الكوكا مقابل تلقي دعم ومساعدات لزراعة المحاصيل القانونية. ولكن غياب المساعدة والمشورة الرسمية أدى إلى إثارة غضب سكان بعض القرى وإضراب المزارعين. وذكر مفتشون أن من بين 50 ألف هكتار لزراعة الكوكا كان المقرر أن تخصص سنوياً لزراعة محاصيل قانونية بديلة لم يزرع منها إلا 2400 هكتار تقريباً أي أقل من 5% من الحصة المستهدفة سنوياً. وقد يؤدي عدم الوفاء بالوعود إلى تشويه الثقة في الحكومة، مما يدفع المزارعين الراغبين في ترك النشاط غير المشروع إلى الاحتماء بالمجرمين.
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والخطر النهائي قد لا يكون انزلاق كولومبيا في تمرد عسكري آخر لأن قوات المتمردين منهكة ولا ترغب في القتال، بل الخطر يتمثل في اتساع الفجوة بين الريف وعقلية الصفوة السياسية في العاصمة بوجوتا. وفي هذا السياق ذكر إيزاكسون أن «ربع سكان كولومبيا يعيشون في 80% من الأراضي، والتصور الغالب هناك هو أن الحكومة غير مؤثرة». وكذلك ذكر روبرت كارل، الباحث في جامعة برنستون ومؤلف كتاب «السلام المنسي» عن تاريخ كولومبيا في السياسة والعنف، أن «فارك» لم تظهر «من حساسيات الحرب الباردة بقدر ما خرجت من دعاوى الدفاع عن المهملين في الريف».
*صحفي متخصص في شؤون أميركا الجنوبية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»