الجزيرة العربية.. عمقنا التاريخي

هاشم صالح

الشيء اللافت للانتباه هو أنه حتى العرب الذين لم يولدوا في الجزيرة العربية يشعرون وكأنها أمهم التاريخية أو مهدهم الأصلي العريق. هذا هو شعور السوري والمصري واللبناني والفلسطيني إلخ... أو على الأقل هذا هو شعوري الشخصي. وبقدر ما أستطيع أن أعود في الذاكرة إلى الوراء فإني أشعر بأن قحطان وعدنان والغساسنة والمناذرة هم من أجدادي. وقل الأمر ذاته عن تيم وتغلب وقضاعة وربيعة وشمر وغطفان وكندة وقيس عيلان وكل قبائل العرب. أما حاتم الطائي الذي يجسد المثل الأعلى في الكرم العربي فهو شخص شبه مقدس بالنسبة إليّ. وأمجاد العرب هي جزء من ذاكرتي وتاريخي. وبالطبع فإن الشعر الجاهلي هو كنز الكنوز. إنه يمثل باكورة الشعر العربي أو فجره الأول. لقد تربينا على تمجيد أسماء امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد إلخ... من منا لا يتذكر المعلقات؟ أو من منا لم يحاول حفظها عن ظهر قلب يوماً ما عندما كنا في الثانوي أو حتى الإعدادي؟ يضاف إلى ذلك أن الأدب الشعبي الذي تربينا عليه في طفولتنا الأولى لعب أيضاً دوره في شدنا إلى الجزيرة العربية وأسمائها وقيمها ومعالمها وقبائلها وأماكنها حتى قد أصبحت «تغريبة بني هلال»- مثلاً- وكأنها تشكل «لاوعينا» الجمعي أو الجماعي كعرب. أتذكر أني كنت مشغوفاً بتلك الملحمة الهائلة التي تبتدئ بالبيت الشهير: يقول الزير أبو ليلى المهلهل! كنا نذوب ذوباناً عندما نسمع حكايات الفروسية والبطولة. كنا ننصهر فيها انصهاراً. وكنت أنا من جماعة أبي زيد الهلالي في حين أن ابن جيراننا كان من جماعة زيدان. وكنا نشتبك بالأيادي بسببهما. وكانت حياة الصحراء والنخيل والقوافل جزءاً لا يتجزأ من عالمنا الخيالي حتى لو ولدنا في بلدان ومناطق لا أثر لذلك فيها. أتذكر أني لم أر شجرة النخيل لأول مرة إلا في المغرب أو تونس. وعندما رأيتها ذبت فيها غراماً وشعرت كأنها شجرتي لأنها رمز العرب والعروبة.

وعلى ذكر قحطان وعدنان والصراع التاريخي بينهما ليسمح لي القارئ الكريم أن أقص عليه النادرة التالية. عندما وصلت إلى مدينة بيزانسون الفرنسية لتعلم اللغة كنا نذهب في وقت الغداء إلى المطعم الجامعي بطبيعة الحال. وكنا نقف في صف طويل عريض قبل أن يجيء دورنا للدخول. وفي أثناء ذلك ما عليك إلا الانتظار الممل. ولكي تنساه فإنك تدخل في أي حديث مع أي طالب آخر. وفي أحد الأيام سألني الشخص الذي كان أمامي في الصف: من أي بلد أنت؟ قلت له: من سوريا. فرحب بي. ثم سألته بدوري: وأنت من أين حضرتك؟. فأجابني: من مهد العرب الأول. قلت له: يعني من السعودية؟ فحملق بي حملقة مفزعة ونظر إليّ نظرة غاضبة اضطرتني إلى التراجع قليلاً إلى الخلف. ثم زمجر: قلت لك من مهد العرب يا رجل! ألا تسمع باليمن؟ فاعتذرت إليه من جهلي وغبائي غير المقصود. والواقع أن الجزيرة العربية مقسومة إلى قسمين كبيرين: عرب الجنوب وعرب الشمال، عرب قحطان وعرب عدنان. وبالتالي فلنا جدان كبيران لا جد واحد. وقد آن لهما أن يتوافقا ويتصالحا. فهما أخوان وشقيقان.

حضارة الجزيرة قبل الإسلام

قبل أن أدخل في صلب الموضوع سوف أروي لكم نادرة أخرى أهم وأخطر من السابقة بكثير. لقد فوجئت وأنا أحضر نفسي للكتابة بمقالة للباحث الفرنسي فريدريك ليوينو عنوانها شديد الوضوح والدلالة: «الحضارة: نحن جميعاً عرب»! لأول وهلة لم أصدق ما سمعت أو ما قرأت عيناي. ولكن بعد الاطلاع عليها وجدت أنه لا يمزح. وإنما يعتمد على آخر اكتشافات علماء الوراثة البيولوجية في الجامعات الأميركية. يقول لنا هذا الاكتشاف المذهل إن جميع الأقوام البشرية ما عدا الأفارقة هم من أصل عربي. بمعنى أن الإنكليز والفرنسيين والألمان والصينيين والهنود والروس إلخ كلهم صادرون عن أصل واحد أو عن أسلاف مشتركين. وهؤلاء الأسلاف هم سكان الجزيرة العربية. نقطة على السطر. من يصدق ذلك؟ أعترف بأني ذهلت ودخت. ثم يضيف الباحث قائلاً: «ينبغي العلم بأن الإنسان الحديث أو ما يدعى بالإنسان العاقل المفكر كان قد ظهر في شرق أفريقيا قبل مئتي ألف سنة. ثم استغل في إحدى اللحظات انخفاض المياه وعبر البحر الأحمر لكي يضع قدمه على أرض الجزيرة العربية. وكان ذلك في سلطنة عمان أولاً قبل أن ينتشر في مختلف مناطقها وأرجائها. لكن انتبهوا! اسمعوا وعوا أيها الناس! لم تكن الجزيرة العربية آنذاك صحراء قاحلة ماحلة وإنما كانت جنات تجري من تحتها الأنهار! فعندما وصل جدنا الإنسان القديم إليها وجد غابات وبحيرات، وسواقي وأنهاراً. كان المناخ عليلاً والأمطار غزيرة والبراري الخضراء المعشوشبة منتشرة على مد النظر. وبالتالي فغيروا صورتكم كلياً عنها وانقلبوا بزاوية 180 درجة. والواقع أن الجزيرة العربية ظلت كذلك حتى إلى ما قبل ألفين أو ثلاثة آلاف سنة وربما أقل. وهذا يعني أن الجزيرة العربية ليست فقط مهد العرب وإنما مهد البشرية كلها!».

لكن بعد هذا الغوص في الزمن السحيق البعيد الذي يتجاوز أفهامنا وعقولنا دعونا نعد إلى أرض الواقع ونتحدث عن جزيرتنا العربية في الزمن المعقول القريب أي ما قبل ألفي سنة فقط أو حتى ألف وخمسمائة سنة. فماذا نجد؟ تقول لنا الحقائق التاريخية المدعومة من قبل المراجع الأجنبية الأكاديمية ما معناه: إنه لشيء مستهجن جداً تلك الصورة التي تصور العرب على أساس أنهم حفاة عراة متوحشون همجيون.. على العكس من ذلك تماماً. فما كانوا بدائيين قط قبل ظهور الإسلام. وإنما كانت لهم حضارة مشرقة تمثلت في عدة ممالك ومواضع: كمملكة سبأ في اليمن، ومملكة تدمر في سوريا، ومملكة النبطيين في البتراء بالأردن. إلخ..ولا ننسى إمارة الغسانيين في جلق بالقرب من دمشق، أو إمارة اللخميين في الحيرة. من يتذكر حسان بن ثابت عندما زارهم في الجاهلية وقال فيهم قصيدته العصماء: