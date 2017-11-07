84 مليون مسافر سنوياً الطاقة الاستيعابية لمبنى مطار أبوظبي الجديد... والافتتاح نهاية 2019

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف عبد المجيد خوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، أن القدرة الاستيعابية لمبنى مطار أبوظبي الجديد تصل الى 84 مليون مسافر سنوياً، في وقت سيفتح أبوابه في الربع الأخير من العام 2019 ليكون أكبر مبنى مطار تحت سقف واحد في العالم.

وأكد الخوري في لقاء صحفي عقد أمس، على هامش جولة صحفية في موقع مشروع مبنى مطار أبوظبي الجديد، والتي نظمتها مطارات أبوظبي بالتعاون مع مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن التكلفة الإجمالية للمطار بلغت 19.1 مليار درهم، وتم إنفاق لغاية الآن نحو 66% منها، بواقع 12.5 مليار درهم.

وأشار خوري الى أن المطار الجديد سيخدم جميع رحلات الطيران لجميع الشركات العاملة في المطار، في وقت يتم دراسة مع الجهات المعنية خيارات استخدام المباني الحالية للمطار عند افتتاح المبنى الجديد.

وقال الخوري، إنه تم إنجاز 86% من الأعمال الإنشائية لمبنى المطار الجديد لغاية اليوم، وتبلغ المساحة الكلية للمطار 742 ألف متر مربع.