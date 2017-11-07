ترامب: نريد علاقة تجارية نزيهة مع اليابان

طوكيو (د ب أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعاملات التجارية لليابان مع أميركا أمس. وقال خلال لقاء مع رجال الأعمال بالبلدين في طوكيو في ثاني أيام زيارته لليابان: «تجارتنا مع اليابان ليست منفتحة أو نزيهة ولا حرة ولا تبادلية». وأضاف «ولكني أعلم أنها ستكون كذلك قريباً».

وقال ترامب: «الولايات المتحدة الأميركية تكبدت عجزاً تجارياً كبيراً مع اليابان لأعوام وأعوام. نحو 70 مليار دولار سنوياً».

وأوضح ترامب أن اليابان والولايات المتحدة بينها علاقة تعاون، مضيفاً «ولكن يجب أن أقول إنه على مدى العقود العديدة الماضية كانت اليابان تحقق مكسبا. أنتم تعرفون ذلك».

وقال ترامب، الذي انتقد شركة تويوتا بصورة عنيفة حتى قبل تنصيبه رئيسا: «لا يتم تصدير سيارات من الولايات المتحدة الأميركية لليابان، سوف نتفاوض في هذا الشأن».

وقال ترامب أمس، بعدما دعا المديرين التنفيذيين لتويوتا ومازدا وصافح أحدهم: «نحن نحب صناعة السيارات. حاولوا تصنيع سياراتكم في أميركا بدلا من شحنها إلينا».

وأضاف ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ في يناير الماضي: «ستكون لدينا تجارة أكثر من تلك التي كانت ستكون بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ». وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقامة «علاقة تجارة تبادلية وحرة ونزيهة» مع اليابان.

وأضاف: «أنا ملتزم بتحقيق علاقات تجارية حرة ونزيهة وتبادلية». وأوضح «نسعى لدخول عادل وموثوق به إلى السوق اليابانية».