شما المزروعي: بنت الإمارات قبلت التحدي وأثبتت جدارتها للعالم

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في مؤتمر رياضة المرأة أمس من خلال كلمة ألقتها على الحضور وقالت: إقامة مثل هذا المؤتمر الدولي العالمي الكبير يصب في صالح رياضة المرأة بشكل خاص وحياة المرأة بشكل عام في الإمارات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي لبنت الإمارات دائماً هو الريادة والقدوة في كل شيء. وأضافت معاليها: «عندما نتحدث عن تمكين المرأة فلدينا تاريخ طويل حافل بالإنجازات بفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مشيرة إلى أن بصمات سموها واضحة للجميع ليس على مستوى الإمارات فقط ولكن على مستوى العالم أجمع، وشددت على أن بنات الدولة لديهن طموحات بالغة بفضل هذا الدعم السخي والتحفيز الدائم للمتميزات في مختلف المجالات». وتابعت: «البعض كان يعتقد أن بنت الإمارات لا تستطيع تحمل المسؤولية في مختلف المراكز، لكن الزمن أثبت جدارتها وقدرتها على الريادة والتميز خاصة في المراكز القيادية التي جاءت بفضل الثقة الغالية من القيادة الرشيدة للدولة التي تؤمن دائماً بدور المرأة في تطور المجتمع وتقدمه على الصعد كافة الرياضي والمجتمعي وكذلك الاقتصادي والثقافي».

وأشارت إلى أن الإمارات وطن الإنجازات سواء بتقديم الكوادر الوطنية القادرة على رفع راية الوطن، أو بثقة العالم باستضافة أكبر الأحداث الرياضية، وشددت على أن استضافة العاصمة أبوظبي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص العام بعد المقبل يأتي تأكيداً لثقة العالم في قدرة الجميع في الدولة على خدمة العالم أجمع. وأسردت: «نمتلك العديد من الأمثلة التي نبغت في مجالها وأثبتت للجميع أنها بمثابة القدوة الحسنة مثل سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان التي تقود دفة الأولمبياد الخاص بنجاح وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة لطيفة آل مكتوم وغيرهن من اللاعبات المتميزات القادرات على رفع راية الوطن، وعادت للحديث عن مؤتمر رياضة المرأة، حيث أعربت عن سعادتها بحجم المشاركة مؤكدة أن العدد الكبير للمشاركين يؤكد نجاح المؤتمر قبل نهايته».