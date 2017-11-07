1500 شخصية يرسمون خريطة مستقبل رياضة المرأة في «إلهام الأجيال»

مصطفى الديب، شمسة سيف (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبحضور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أعمال «المؤتمر الدولي الرابع لرياضة المرأة» الذي يستمر يومين تحت عنوان «إلهام الأجيال» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حضر الافتتاح معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة «أبوظبي للإعلام»، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخة نعيمة الاحمد الجابر الصباح رئيسة مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية، وعارف حمد العواني الامين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي عامة وبالمرأة خاصة.

وتقام نسخة المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، هذا العام تحت شعار «إلهام الأجيال» وجاء اليوم الأول حافلاً بالعديد من الفعاليات ما بين جلسات نقاشية وورش عمل بحضور أكثر من 1500 شخصية ما بين قيادات ولاعبات وطالبات، وكذلك صناع قرار.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشهد الرائع وحجم المشاركة، مؤكداً معاليه أن العدد الكبير للمشاركين والمشاركات يعكس أهمية الحدث وقدرته على تجاوز الصعاب والوصول للأهداف الموضوعة له.