السعودية تحظر بيع واستيراد «البولونيا»

الرياض (وام)

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أمس، بيع واستيراد شجرة الأميرة «البولونيا»؛ نظراً لضررها البالغ على الأشجار الأخرى واستهلاكها كميات مرتفعة من المياه.

وقال مدير عام الخدمات النباتية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس صلاح الحميدي، إن حظر شجرة البولونيا يرجع إلى أنها غير اقتصادية بالنسبة للمملكة، باعتبارها غير مثمرة، وتستخدم في إنتاج الأخشاب لدى دول أخرى وتعتبر من الأشجار الغازية بحسب تصنيف 6 ولايات أميركية، ولها القدرة على إنتاج ما يقارب 20 مليوناً من البذور الخفيفة التي يسهل نقلها عن طريق الرياح والمياه والشتلات، إضافة إلى ذلك فللشجرة قدرة على النمو السريع وقدرة على التكيف، وهو ما يوفر لها ميزة تنافسية على الأنواع المحلية المتأقلمة في المنطقة.

وبين الحميدي أن استهلاك الشجرة من المياه يعتبر مرتفعاً على المستوى المحلي، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة البيئة وتوافر المياه، مضيفاً أن حظر الاستيراد والبيع يستند إلى نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نص على أن «للوزير حظر تداول أي نوع من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة».