محمد بن زايد: مؤتمر رياضة المرأة محطة تلاقٍ رائعة لإبراز الخبرات والأفكار والمبادرات

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر البحر، وفد مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع لرياضة المرأة الذي انطلق أمس في أبوظبي.

حضر المقابلة، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالوفد، واطلع على أهم الأنشطة والبرامج وورش العمل، والمحاور الرئيسة التي تضمنها المؤتمر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والخروج بالنتائج التي تدعم الرياضة بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص.

وأشاد سموه بانعقاد فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع الذي يقام تحت شعار «إلهام الأجيال»، بمشاركة نخبة القيادات الرياضية النسائية بدول العالم، معتبراً أن المؤتمر يمثل محطة تلاقٍ رائعة لإبراز الخبرات والأفكار والمبادرات وتعزيز العلاقات الدولية والتعريف بدور المرأة الرياضية الإماراتية ورسالتها الهادفة إلى جانب دعم مساعي التنمية والنماء في الحركة الرياضية النسائية المحلية والخليجية والعربي.

وتشارك أبرز المفكرات والخبيرات المختصات في مجال الرياضة النسائية على الصعيد العالمي في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» ومتابعة واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث مع القيادات والمشاركات في أعمال المؤتمر حول الدراسات والخطط المشجعة والمحفزة لدعم مسيرة المرأة وتنمية حضورها في المناسبات الرياضية العالمية كافة.

ضم الوفد الزائر الشيخة نعيمة الأحمد الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي العربي، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة رياضة المرأة في البحرين وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب المتحدثات وضيوف المؤتمر الدوليين.